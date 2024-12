'Mask Singer' acierta al desvelar una de las últimas máscaras y calienta motores para la final. "Increíble, la que más nos ha despistado"

Después de llevar el ritmo de dos desenmascaramientos por semana, anoche 'Mask Singer' concluyó su semifinal exponiendo únicamente a una celebrity: Esther Cañadas apareció dentro de Rinoceronte, mientras que Tiburón, Cobra y Mosca se convirtieron en finalistas.

Rinoceronte desenmascarada

En la semifinal de 'Mask Singer', las máscaras restantes actuaron junto a cuatro cantantes famosos: Mosca cantó con David Bustamante 'Dos hombres y un destino', Tiburón interpretó con Álvaro Soler 'Oxígeno', y Cobra salió con Ruth Lorenzo y el tema 'Good girls don't lie'.

Rinoceronte, que había actuado junto a Chenoa con 'Baila contigo', fue la única que se desenmascaró y la suerte estaba echada: Javier Calvo apuntó a Amelia Bono, Alaska a Maribel Verdú, Javier Ambrossi se fue por Beatriz Luengo y Ana Milán apostó por Esther Cañadas.

Finalmente, fue esta última quien pudo anotarse el tanto cuando la modelo internacional apareció bajo la máscara: "¡Has sido una máscara tan increíble! Has jugado con el género, con la voz, con los idiomas... Ha sido una barbaridad y a mí me has quitado el sueño" exclamó eufórica Milán.

"No me esperaba la experiencia así para nada y me ha encantado, pero me he quedado a las puertas de la final. Mi hija va a alucinar. Lo de no contarlo es un drama" comentó Cañadas. "Increíble, la máscara que más nos ha despistado" apuntó Ambrossi. Eso deja a Cobra, Mosca y Tiburón como los tres finalistas que se desenmascarán la semana que viene.

