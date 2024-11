'Mask Singer' desenmascara a una pareja mediática y a una de las voces más reconocibles de la TV

Ya sabemos que 'Mask Singer' a veces nos sorprende trayendo estrellas como David Hasselhoff o Latoya Jackson, y otras desenmascara a gente de la que cuesta recordar por qué son famosos. En la gala de anoche, Ana Boyer y Fernando Verdasco resultaron ser Corazón, mientras Glòria Serra se ocultaba tras Piña.

Corazón de piña

Piña, Mosca, Tiburón y Corazón fueron las máscaras que actuaron en la última gala de 'Mask Singer'. Corazón, que era la única máscara doble de la edición, fue la primera elegida para revelar su identidad, tras cantar a dúo 'El tonto' de Lola Indigo y Quevedo.

Pilar Rubio, que era la jueza invitada del episodio, apostó por Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, Javier Ambrossi por Carolina Cerezuela y Carlos Moya, Javier Calvo por Tamara Falcó y Julio José Iglesias, Ana Milán se decantó por Fabio y Violeta, mientras que Alaska decidió ir con Macarena Gómez y Aldo Comas.

Finalmente, quien se ocultaba tras Corazón eran Ana Boyer, hija de Isabel Preysler, y su marido, el jugador de tenis Fernando Verdasco: "¡No puede ser!" exclamó Milán. "Ha sido muy divertido y nos ha hecho mucha ilusión poder irles despistando" dijo Boyer.

Poco después, se desenmascaró Piña, que había interpretado 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' de Shakira y Bizarrap. Rubio creyó que era Penélope Cruz, Milán iba más hacia Leticia Dolera, Alaska apostó por Gloria Estefan, Calvo por Clara Chía y Ambrossi se plantó con Martina Klein.

Resultó ser Glòria Serra, la periodista detrás del programa 'Equipo de investigación': "¡Eres una de las voces más reconocibles de este país!" exclamó Milán. "Cuando me llamaron dije que no, porque (voy a abrir la boca y) todo el mundo va a saber que soy yo, pero luego me pasaron el repertorio y casi me muero. Pensé hacer la anti-Glòria Serra" explicó la presentadora.

