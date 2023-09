"Me ha sentado como una patada en la barriga". 'Masterchef Celebrity 8' provocó una bronca con Jesulín y destrozó a Tania Llasera con su nueva expulsión

Anoche La 1 emitió la tercera gala de la temporada 8 de 'Masterchef Celebrity', en la que Daniel Illescas terminó peleándose con Jesulín y Sandra Gago fue la concursante que no logró librarse de la expulsión.

Pizza Planet

La primera prueba de la noche en 'Masterchef Celebrity' consistió en hacer una pizza sin utilizar rodillo ni ningún otro instrumento, siguiendo el ejemplo de Pasqualino Barbasso (campeón del mundo de pizza acrobática), además de una ensalada. Quienes obtuvieron mejores resultados fueron Laura Londoño y Miguel Diosdado.

En consecuencia, ambos capitanearon los dos equipos en la prueba de exteriores, que llevó a los aspirantes hasta San Vicente de la Barquera (Cantabria). El reto era preparar un menú para 80 peregrinos y vecinos de la localidad, entre los que se encontraba David Bustamante.

El equipo rojo metió la pata varias veces, así que Álvaro Escassi, Blanca Romero, Daniel Illescas, Jesulín, Jorge Sanz y Sandra Gago recibieron los delantales negros. Laura consiguió librarse al superar un examen de hierbas aromáticas previo a la prueba de eliminación.

Precisamente, fue durante este reto cuando Jesulín se enfadó con Daniel por elegir a Blanca antes que a él en el orden de la prueba: "Me sentí un poco decepcionado. Me ha sentado como una patada en la barriga". Daniel le aseguró que lo hizo sin maldad y al final hicieron las paces, aunque no se libró de que todo el mundo le llamara cascarrabias.

Los jueces anunciaron que Sandra Gago era la concursante expulsada, decisión que provocó las lágrimas de Sandra Llasera. "Estoy con un bajón horrible. No voy a mentir, siento un poco de rabia porque me preparé mucho antes de entrar en el programa" fueron sus últimas palabras.

En Espinof | Las mejores series de 2023