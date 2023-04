"No te voy a escuchar". Sandra Barneda se marcha de plató para no aguantar la batalla campal entre David y Elena de 'La isla de las tentaciones'

Seis meses después, la primera pareja que se rompió en la isla, David y Elena, ha vuelto para montarse una última bronca en condiciones, que eso quita mucho estrés y, ya de paso, desvelar unos cuantos bombazos. El primero, que ambos, después de ese final de ruptura inamovible, volvieron a besarse en el avión de vuelta, que estuvieron hablando por WhatsApp y todo se torció cuando ella vio en las Stories de María que estaba pasando unos días con él. Pero en la noche habría más giros para la pareja.

Haciendo el ridículo

Sandra Barneda lleva ya seis temporadas de 'La isla de las tentaciones' y no es fácil pillarla en un renuncio, así que imaginad cómo han tenido que ser los gritos para que decidiera levantarse y, después de advertirles del ridículo que estaban haciendo, marcharse diciendo "La que se va soy yo". Y es que para explicar el estado actual de la relación entre Elena y David hay que volver al principio de todo.

"Yo he sido infiel pero tú eres una falsa. ¡Dos meses con otro tío!": el ya exnovio de Elena ha lanzado la bomba. Durante la época del cierre perimetral, ella estuvo con otro hombre y, aparentemente, lo negó todo. La excusa de ella es que "Las cosas se enfriaron, y no estábamos juntos", algo a lo que él ha reaccionado llevándose las manos a la cabeza. "Yo no soy una infiel como tú", le ha reprendido.

Los dimes y diretes se han ido yendo y devolviendo como en un partido de tenis. "Tu madre es una falsa", "Al hablar de mi madre te limpias la boca, "Sabes que soy buena", "Eres mala", etcétera. Al final, después de que Sandra se fuera e intentara poner orden pidiendo hablar solo de lo que pasó dentro del reality, la cosa ha quedado en tablas. Tu palabra contra la mía. Por lo que sea, parece que ir a 'La isla de las tentaciones' no mejora las relaciones sentimentales.

