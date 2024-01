'OT 2023' estrenó el año con una nueva expulsión y sorprendió con los nominados

Tras una semana en la que solo tuvimos gala especial de Navidad, 'Operación Triunfo' estrenó el 2024 volviendo a la normalidad: Salma fue la expulsada de la noche mientras que Paul y Álex Márquez se convirtieron en los nuevos nominados.

Año nuevo, nuevos nominados

La gala del 1 de enero de 2024 comenzó con las actuaciones individuales de Álex y Salma, que eran los nominados de la semana anterior. Una vez concluyó la de sus compañeros, Chenoa anunció que Álex se salvaba con un 60,3% de los votos y Salma era expulsada definitivamente de la academia.

Pese a que el jurado tuvo críticas a su actuación, Chiara logró librarse de la nominación al ser elegida como la favorita de esta semana. Del resto, Paul, Álvaro Mayo, Martin y de nuevo Álex fueron los seleccionados para optar a la nominación.

Después de lanzar una pulla contra el jurado, los profesores eligieron salvar a Martin y los compañeros se decantaron por Álvaro. Si bien Álex se salvó de la nominación de la semana pasada para meterse en la siguiente, la nominación de Paul dejó en shock tanto a sus compañeros como al público.

Actuaciones de la noche

La primera gala del año se abrió con la actuación grupal de 'Un año más' (Mecano), seguida de Salma con 'Cuando zarpa el amor' (Camela), Álex con 'Bailemos' (Daniel Fernández Delgado), Álvaro y Martin con 'Dynamite' (BTS), Juanjo y Paul con 'La vida moderna' (Veintiuno y Love of lesbian), Cris y Chiara con 'Stumblin' in' (Chris Norman y Suzi Quatro), Lucas y Naiara con 'Corazón hambriento' (India Martínez y Abel Pintos), Ruslana con 'SloMo' (Chanel) y Bea y Violeta con 'Only you' (Yazoo).

