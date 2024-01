'OT 2023' reveló dos esperadas confirmaciones y expulsó a otro concursante en una votación muy ajustada

Ya queda solo un mes de 'Operación Triunfo' y cada vez menos concursantes. En la gala de anoche, Cris fue eliminado, Bea logró salvarse y Álvaro Mayo y Paul se convirtieron en los dos nominados de esta semana.

Giras y firmas

Bea y Cris eran los nominados de la semana anterior, así que fueron los encargados de abrir la noche con sus dos actuaciones individuales. Al final de la gala, Chenoa reveló el ajustado porcentaje que finalmente cerró las votaciones: por tan solo 52,3%, Bea se salvaba y Cris era expulsado definitivamente del programa.

Lucas sorprendió al ser el favorito, en la última semana en la que el concursante más votado tendría inmunidad. Por su parte, el jurado propuso a Ruslana, Bea, Paul y Álvaro para la nominación. Los profesores salvaron a Ruslana y los compañeros salvaron por mayoría a Bea.

Eso dejó a Álvaro y Paul como los nuevos nominados, aunque Chenoa también se guardó un par de novedades para anunciar antes de que concluyera la gala. Por un lado, reveló la fecha de las firmas de discos de los concursantes: 27 de enero a las 10:00 en Madrid, Barcelona y Zaragoza. Además, confirmó que los concursantes de esta temporada harían una gira próximamente.

Actuaciones de la noche

La gala comenzó con la actuación grupal de 'Believe' (Cher) y continuó con el resto de números en el siguiente orden: Cris con '¿Y cómo es él?' (José Luis Perales), Bea con 'Make you feel my love' (Bob Dylan), Juanjo con 'Miénteme' (Tini y María Becerra), Martin y Chiara con 'Escriurem' (Miki Núñez), Naiara con 'La gata bajo la lluvia' (Rocío Dúrcal), Ruslana con 'Miamor' (Aitana y Rels B), Lucas con 'One way or another' (Blondie), y Álvaro y Paul con 'Amapolas' (Leo Rizzi).

