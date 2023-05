Pocholo trajo fiesta (y bronca) a 'Supervivientes' mientras en plató se discutía a gritos el embarazo de una ex-concursante

"Solo hay una marcha y es a tope" es una frase que solo podría haber dicho, de manera canónica, Pocholo Martínez-Bordiú en 'Supervivientes'. Ya en Honduras, el famoso ha ido a ver a su sobrimo Bosco, protagonizar la prueba de recompensa, montar un fiestón y ser el protagonista durante un día. Y entre medias, Ginés ha desvelado una cosa que dará que hablar (en Telecinco, no en la calle, donde el hombre no es trending topic precisamente).

Una prueba sin Alma

Alma, Bosco, Artùr, Raquel y Jonan fueron los ganadores de la recompensa y el premio de la misma era nadar y coger, de manera individual, unas boyas que tiraba Pocholo desde el aire, cada una con algo diferente en su interior. Y aquí ha venido el tema, porque Alma ha mantenido que Bosco le ha robado una. Él ha contestado, con razón, que solo tenía una más y ya le regaló dos, no entendiendo la raíz del problema. Alma ha acabado la discusión, antes de marcharse de la playa ofuscadísima (y en el fondo sabiendo que estaba equivocada), con un "Que me da igual que me des, es el hecho del egoísmo" y un conciliador "Dais asco, de verdad".

Ante esta explosión de buen rollo, la concursante se ha ido de la playa a calmarse un poco y el resto han ido a disfrutar de la fiesta con Pocholo, que, efectivamente, se ha tirado del helicóptero. En 'Supervivientes' deben tener un buen contrato con la empresa de alquiler de helicópteros, porque no paran de usarlos. Al final Bosco ha acabado llorando al ver marcharse la barca de su tío. Dramita telecinquero.

Finalmente, en plató, Yaiza ha dejado caer que quizá esté embarazada de Ginés y este, en una poco elaborada metáfora, ha dicho que no lo cree, pero todo puede ser: “Si siembras, recoges. Y en este caso se ha sembrado. No sé si recogeré, pero la semilla está”. Veremos (no lo dudéis) cómo sigue esta trama en una edición interminable que así seguirá mientras siga funcionando en audiencias (un 17,5% ayer). Es lo que hay.

