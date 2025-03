'La revuelta' celebra sus 100 programas "haciéndole un feo" a su invitado más destacado. "Eres nuestro Miguel Ángel Revilla"

Anoche, 'La revuelta' celebró sus 100 episodios en prime time, después de la emisión del partido de Países Bajos-España de la UEFA Nations League. En esta ocasión especial, invitó a Berto Romero, invitado habitual del programa que intercambió pullas de broma con el presentador sobre el destacado aniversario.

"Es feísimo, ni las has mirado"

"Hoy es el especial de los 100 programas y no hemos preparado nada" comenzó David Broncano en el episodio de ayer de 'La revuelta' en el que sumaba ya 100 emisiones en TVE, que ascienden a casi 1.200 contando los que llevaban desde 'La resistencia'.

Después de una pseudocelebración por parte de Jorge Ponce (bromeó con mensajes que se suponía que le habían mandado famosos para conmemorar el día), entró Berto Romero con un ramo de flores para el presentador: "Felicidades por los 100 programas".

Broncano le dio las gracias y dejó el ramo apartado, algo que Romero destacó indignado en broma como un mal gesto: "Eso es feísimo. No es ninguna broma, me lo han dicho viniendo, me ha hecho ilusión y te he comprado unas flores". "Te las ha dado alguien" le picó el presentador y el actor admitió que las había comprado su representante: "Le he dicho que comprara unas que sean graciosas, y ni las has mirado".

Pasado este momento, Broncano quiso destacar que Romero era posiblemente el invitados más recurrente desde los inicios del programa en Movistar Plus+: "¿Cuántas veces he venido aquí?" preguntó él. "Siete u ocho. Eres nuestro Miguel Ángel Revilla" le contestó el presentador. "A mí me hace ilusión" remarcó Romero. "Que la persona que más veces ha venido has sido tú, me da mucha alegría" reconoció Broncano.

¿Cómo fue en audiencias?

La noche del 20 de marzo, 'La revuelta' aprovechó el impulso del partido de la UEFA para conseguir el mejor share de la noche con 15,5% y 1.694.000 espectadores, aunque no consiguió el liderazgo, ya que le pasaron por delante las audiencias de 'El hormiguero' con Goyo Jiménez (12,1% y 1.705.000) y 'Supervivientes' (12,5% y 1.741.000).

