'Supervivientes 2023': Telecinco dio una tribuna a Yaiza en el Día del Bullying y permitió a Ginés excusar su machismo mientras un aliado de Adara se salvó de la expulsión

No deja de ser irónico que durante el día del acoso escolar Telecinco decidiera premiar a Yaiza con minutos televisivos para que se explicara. La exconcursante de 'Supervivientes' pidió perdón en una obra de teatro orquestada que no engañó a nadie, especialmente a Raquel Mosquera: después de machacarla en la isla, se puso de rodillas frente a ella, pero no compró su numerito de arrepentimiento. También lío un par de broncas en plató porque hay cosas que no se pueden evitar, por lo visto. En la isla, mientras tanto y tras la expulsión disciplinaria, sus aliados están cada vez más solos.

No hay maldad en el machismo

Jonan, que está viendo que si sigue por el camino que llevaba se le va a escapar el premio (o se va a ir el jueves), se ha alejado de Diego y Ginés, que claramente tienen las de perder en este concurso. De hecho, acabó recriminando al rey de TikTok que dijera que la mujer está más protegida que el lince ibérico. Como donde no hay mata no hay patata, el hombre no aprovechó para recapacitar y soltó un "Son frases que digo sin maldad, lo que digo lo suelto" que dejó a cuadros al concursante y a cualquiera que estuviera viendo el reality.

Por otro lado, ayer se supo el nombre del concursante que se salva de la expulsión. Efectivamente, Asraf fue elegido por la audiencia y fue corriendo a abrazar a Adara, dejando solos ante el peligro a Diego, Jonan y Alma Bollo. Bollo, por cierto, estuvo mientras tanto en otra isla viendo a su madre en una supervivencia más transitada que la línea 1 del metro a las nueve de la mañana.

Alma y su madre, Raquel (que ya participó en el reality hace años), no dijeron nada espectacular ni notorio, pero su reencuentro era muy esperado por los fans de la Saga Pantoja. Entre ánimos y frases que no van a llegar a puerto ("Me siento ganadora", decía una ingenua Bollo), el programa se despidió con un 15,9% de share, dando aire una vez más a Telecinco. Lo malo es que es lo único que les funciona. Lo bueno, que este jueves los concursantes de la Playa de los Olvidados se unen al grupo y van a petarlo en audiencias. Mediaset respira. Vete a saber hasta cuándo.

