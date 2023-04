'Supervivientes 2023': la gala 8 trae expulsiones sorprendentes, unificaciones apremiantes y nominaciones previsibles

Con 'La isla de las tentaciones' a puntito de terminar y nada más en el horizonte, Telecinco tiene que aferrarse al clavo ardiendo de lo único que le ha funcionado (de verdad) en los últimos años: 'Supervivientes'. Quizá por eso tenemos galas hasta en la sopa. Al menos no podemos quejarnos de que este año no esté pasando nada y, para muestra, una unificación que da inicio a la fase final del reality. Una fase que van a alargar todo lo que puedan, como ese chicle que no tiene sabor pero sigues mascando por hacer algo.

Todos juntitos

'Supervivientes' parece un zoo: si hasta hace nada los concursantes estaban divididos entre Cabeza de León y Playa Paloma, ahora estarán juntos y revueltos en Playa Pelícano, un lugar en el que podrán pescar y tendrán tanto madera como almendras. Claro está, el programa no podía permitir que la unificación se hiciera con tranquilidad y sin dar un poquito de espectáculo, así que ha dejado solo treinta segundos a cada concursante para llevarse lo que quiera (o pueda) de su playa particular y meterlo en la barca.

Ambos equipos se llevaron todo lo importante (bueno, menos Ginés, que intentó hacer una trampa a última hora poniéndose una camiseta extra) y marcharon rumbo a lo desconocido. Siendo "lo desconocido" una prueba de recompensa donde, una vez más, seis personas se han puesto las botas. Ese momento en el que 'Supervivientes' y 'Masterchef' hacen crossover espiritual.

Esta unificación no ha hecho borrón y cuenta nueva, ni mucho menos: los conflictos de los programas anteriores han seguido en pie. Por ejemplo, en Cabeza de León, alguien ha robado miel y todos los dedos (menos uno) apuntan a Asraf, para su desesperación. Que no os quepa duda que el drama va a continuar durante los próximos días mientras los concursantes juegan a ser Sherlock Holmes.

Hasta lueguito

Al menos hay alguien que no va a tener que vivir todo este drama. Y es que Arelys, que estaba nominada junto a Asraf, Adara, Manuel, Raquel y Yaiza, se ha ido a la Playa de los Olvidados después de que Jorge Javier Vázquez fuera salvando uno a uno a los concursantes menos votados para abandonar la isla. Si os estáis preguntando quién es Arelys, es la madre de Yulen. Si os estáis preguntando quién es Yulen, es el ex de Isa Pantoja. En Telecinco se aprovecha hasta el hígado.

La sorpresa es que todos esperaban que se marchara Yaiza, que ha llegado más tarde y además haciendo maldades, pero el público ha preferido que se vaya Arelys. Antes de marcharse, la concursante ha decidido hablar a sus compañeros y pedirles que cuiden a Asraf, porque "han sido un poco injustos con él". Finalmente, la eliminada ha tenido que asignar un lastre y una recompensa (a Adara y Raquel respectivamente), de los que solo se llevará a cabo el lastre. Vaya por dios.

La despedida lacrimógena no ha impedido que muy poco después se liase en la ceremonia de nominación, donde han sido nominados los de siempre: Yaiza, Adara, Asraf y Ginés. A Molinero no le ha sentado bien (con cierto motivo, todo sea dicho): "Algunos aún no han salido nominados", comentó después de ver que Bosco y Raquel han salido líderes y que ella ha tenido que volver a pringar. Lo que los concursantes no saben, una vez más, es que así es como se crea un ganador. Y ya llevamos un buen montón de ediciones como para no saberlo.

Pasaba por aquí

Pero si para algo está sirviendo esta edición de 'Supervivientes' es para que Mediaset decida si sigue apostando por el viejo modelo o da un doble salto mortal hacia delante y se arriesga con algo que no sean famosetes y mundillo rosa. Por eso, la isla parece un muestrario de la colección primavera-verano de 'Sálvame': no queda nadie por pasar por ahí y abrir tramas.

Encuentros ha habido un par esta semana: en plató, Katerina y Raquel Bollo (novia y suegra). En la isla, Arelys y Yulen (madre e hijo) y, aún coleando, la de Isa Pantoja, que desestabilizó a su primo Manuel. Vamos, que todo apunta a que esta semana va a volver a pasar exactamente lo mismo: más afluencia en la isla que en un vagón de metro a las nueve de la mañana.

¡Y hasta aquí el resumen de la gala de esta semana! La que viene nos traerá, previsiblemente, las mismas nominaciones de siempre, una nueva expulsión, broncas, dimes, diretes y la solidificación de Adara como la primera gran candidata a ganar esto. Habrá que verlo.

