'Supervivientes' sufre su primera expulsión disciplinaria de la temporada al grito de "¡Maricona!"... aunque es insuficiente para los fans de Adara

Tenía que pasar. Después de unas semanas en las que la cuerda entre el grupo de Adara y el de Yaiza se estaba tensionando, tenía que acabar rompiéndose. Tras una sucesión de momentos bochornosos, la organización de 'Supervivientes' ha decidido, ante el aplauso no solo popular, sino también del público en plató, expulsar disciplinariamente a una concursante. Eso sí, como siempre, no pueden dar una de cal sin dar una de arena.

Yaiza ya iza la bandera de la discordia

Todo empezó hace unos días, cuando Adara recibió un trozo de tortilla más pequeño que el de los demás. Como en el meme en el que una pieza de dominó pequeña hace caer una enorme, la cosa fue creciendo en magnitud. Por el reparto de la tortilla la concursante dijo que físicamente estaba peor que Yaiza (lógico: al fin y al cabo entró seis semanas después). Para cuando llegaron al campamento, ya había rumores de que la había llamado "gorda"... pero sin pruebas de ningún tipo. Eso sí, varios se la creyeron. Cuando al final de la gala de este día llamó "cuerpo de lagartija" a la azafata, los suyos parecieron no haberla escuchado.

Pero antes de llegar aquí, hay que volver atrás: Asraf, buen amigo de Adara (y por tanto, enemigo de Yaiza) fue a reavivar el fuego del campamento, algo que sentó mal a la pareja de Ginés, que empezó a calentarse la comida antes de que el fuego estuviera a punto. Cuando el concursante pidió que esperara un poco más, ella respondió "Déjame tranquila, máquina, te voy a tener que pedir permiso para comer a ti", pidiéndole que se marchara de su vista. Déjame tránquila máquina lo primero de todo.

Lo siguiente que supimos de ambos fue en una discusión fuera de cámaras en la que, cuando estas llegaron, solo pudimos escuchar que le llamaba "¡Maricona!" seguido de un "Cállate, que ya está la cámara" por parte de Ginés. Asraf le pidió que fuera sincera: "Dilo, me ha llamado p*** maricona, que nos vamos a ver las caras después del concurso, nos vamos a ver tú y yo fuera, machote". Desde ese momento, ninguno de los que estaban presentes (Ginés, Yaiza y Raquel) parecían acordarse del incidente en un apasionante Expediente X de amnesia colectiva.

Maricona o marioneta

De hecho, Ginés dijo claramente que él no había escuchado nada, en un caso increíble de sordera temporal. Por su parte, Asraf comentó que en un momento en solitario, cuando iba a ir a la letrina con Adara, Yaiza se acercó y le dijo "Vamos, Tarzán. Ahora no hay cámaras, maricona, nos vamos a ver las caras fuera". Pura superclase. Yaiza, por su parte, comentó que se había entendido mal lo de "maricona", que había dicho "marioneta". Que esté grabado y se pueda oir es circunstancial: ¿A quién vas a creer más, a las evidencias o a Yaiza?

De hecho, la concursante intentó darle la vuelta para poner a Asraf como el malo de la película ("Pensé que venía a hablar de lo que había pasado con el caldero de comida, no es la primera vez que viene cuando no están las cámaras para hablar conmigo") pero el público no lo compró. Jorge Javier Vázquez, desde plató, dictó sentencia.

A tenor de la gravedad de los insultos y amenazas proferidos por Yaiza contra Asraf que el cámara del programa pudo escuchar perfectamente y ante la reiterada actitud violenta de la concursante, 'Supervivientes 2023' ha decidido expulsar inmediatamente a la concursante.

Ginés y Adara, la extraña pareja

Aunque muchos prometieran un episodio épico echando al mismo tiempo a Ginés y a Yaiza, el programa decidió anular la expulsión semanal. Para colmo, los dos líderes semanales, elegidos en una prueba de comer hamburguesas y controlarse para dejarlas en 750 gramos, han sido Adara y Ginés, los dos mayores enemigos ahora mismo dentro de la isla. De hecho, Ginés no para de imitarla sin saber que este enfrentamiento va a llevar inevitablemente a la victoria de la azafata.

Finalmente, los nuevos nominados han sido Jonan, Asraf, Diego y Alma, cambiando el flujo de las nominaciones hasta ahora después de la bomba nuclear que ha acabado por completo con el funcionamiento normal del concurso. Alma, por cierto, tuvo un momento de debilidad tras su nominación y dijo que quería irse del concurso. Jorge Javier, que a estas alturas se las sabe todas y ya lo ha vivido dos veces este año, les ha pedido a todos que aguanten y no vuelvan a decir esas palabras.

Como siempre que hay una expulsión disciplinaria, la semana que viene promete estar todo más tranquilo. El programa marcó un máximo de temporada de 19,1% de share y 1.741.000 espectadores, así que la táctica de la bronca está funcionando a las mil maravillas. Supervivencia poca, eso sí.

