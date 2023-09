Telecinco confirma la primera concursante oficial de 'Gran Hermano VIP 8', a una semana de su estreno

A pesar de que la temporada 8 de 'Gran Hermano VIP' se supone que es uno de los estrenos potentes que prepara Telecinco para la nueva temporada televisiva, lo cierto es que no se está prodigando mucho en publicitarlo. De hecho, se supone que se estrenará el 14 de septiembre pero hasta ahora solo ha adelantado su primera concursante: Sol Macauso.

Información a cuentagotas

En el FesTVal de Vitoria, Mediaset ha presentado junto a Marta Flich e Ion Aramendi a Sol Macauso, la primera concursante oficial de 'Gran Hermano VIP 8'. Macauso es escritora y periodista, y ha trabajado como reportera en Telecinco cubriendo la guerra de Ucrania.

El reality también ha presentado a Macauso a través de sus redes sociales, donde ella ha asegurado: "Traigo frescura, traigo honestidad, traigo mucha verdad y muchas ganas de desafiarme a mí misma". Una elección cuanto menos curiosa y más teniendo en cuenta la opinión manifestada por la periodista sobre el concurso en 2016.

"Es un nombre que me ha sorprendido. No contaba con él y me parece fascinante" declaró Aramendi sobre el fichaje de Macauso. "Es una tía dura, con mucha personalidad y muy simpática" le secundó Marta Flich.

Posibles concursantes

Aunque desde Telecinco no han desvelado todavía más nombres, hay rumores que barajan los nombres de Oriana Marzoli, Laura Bozzo, Carmen Alcayde, Mar Flores, David Lafuente o Pocholo Martínez-Bordiú, entre otros. A casi una semana del estreno oficial, no sabemos si la cadena los desvelará todos de golpe o los anunciará progresivamente, pero no deberían esperar mucho más.

