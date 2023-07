'¡Vaya vacaciones!' es el último estertor del modelo caduco de realities de Mediaset: famosos de Hacendado a grito (y beso) limpio que ya no emocionan a la audiencia

Después del final de 'Sálvame' y de 'Supervivientes', Telecinco tiene clara su hoja de ruta: tratar de seguir respirando como sea antes de que llegue 'Gran Hermano VIP'. Y si para eso se tiene que sacar un reality cutre de la manga, pues se lo saca. Esta es la premisa de '¡Vaya vacaciones!': famosos de tres al cuarto trabajando cuando creían que iban a descansar. El problema es que, pudiendo hacer algo original y realmente divertido se han lanzado a batir todos sus formatos para mezclarlos en uno... con un resultado poco consistente.

Vaya vacaciones (nos van a dar)

Llevo desde el final de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' convencido de que cada reality presentado por Luján Argüelles será un retorno al espíritu de aquel formato. Pero no. '¡Vaya vacaciones!' intenta ser veraniego y fresquito con una dinámica en parejas sacada de 'Gran Hermano Dúo', pero todos saben que el premio es de solo 25.000 euros y por esa purria no van a darlo todo. Es una Telecinco, literalmente, de saldo, pidiendo a los famosos que hagan el ridículo "por visibilidad".

También ha perdido, una vez más y tristemente, la oportunidad de utilizar un reality pregrabado con nominaciones entre los concursantes para enseñarles cómo jugar con estrategia. En lugar de crear alianzas inesperadas y tramas sorprendentes, '¡Vaya vacaciones!' se ha limitado a la simpleza más absoluta desde su propio mecanismo. Si los concursantes pudieran eliminarse entre ellos, otro gallo cantaría, pero se han conformado con que lo haga una prueba de eliminación. Que el azar decida. Riesgo cero hasta en verano.

Por lo demás, pues bueno: ocho parejas de famosos Mediaset que ni siquiera se ven respaldados ya por el corazón de una cadena en pleno viraje hacia nadie sabe muy bien dónde. El nuevo reality estival de tu cadena amiga ha presentado a los concursantes y los ha dividido en dos grupos: azul y rosa. Los azules fueron Rafa Martínez y Carmen Nadales, Makoke y Javier Tudela, Miriam Corregüela e Isabel Hurtado, Rubén Shan y Carmen Pina , y los rosas Marta Peñate y Tony Spina, Aguasantas y Juan José Peña, Jorge Pérez y Cristina Porta y Luna Zacharías y su hermano Álex. Luego para que nos quejemos de que en el Universo Marvel meten personajes que no nos suenan de nada.

Examen de corazón

Básicamente, esto es un examen para los mejores estudiantes de la escuela Mediaset de la vida. ¿Quién es esta gente? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su relación? ¿Realmente hay un público pendiente de lo que hagan? A la vista está que más o menos: un 11,7% de la audiencia se decantó por el reality. con poco más de un millón de espectadores (concretamente, 17.000 personas más). Fue lo más visto de la noche y se asegura la continuidad, pero debería hacernos pensar sobre que "lo más visto" llegue rozando simplemente el millón de personas con la televisión encendida.

El equipo de "los más trabajadores" pudieron jugar el juego de inmunidad (que ganaron Makoke y Tudela) y en las nominaciones salieron elegidas Carmen Nadales y Cristina Porta, que arrastraron a sus compañeros a la prueba de eliminación. Y Rafa es mucho Rafa, pero si ganó 'Secret Story' no fue por su habilidad física. Así, los primeros concursantes expulsados fueron los anteriormente conocidos como Ramen y actualmente conocidos como "No les sigáis en Twitter porque se odian".

Si lo que os interesa del asunto es el corazón y el cotilleo más puro y duro, tenéis que saber que Cristina Porta y Álex Zacharías, que tienen nombre de dúo melódico de los 80, se liaron en la piscina el tercer día de convivencia. A esto se le llama no perder el tiempo buscando carpetas forzadas, ¿eh? La otra duda que estaba en el ambiente era la de si Carmen, cuyo secreto en 'Secret Story' es que era virgen, lo seguía siendo. No sabemos si lo sigue siendo, pero la pregunta armó la marimorena con comentarios como "Y a ti que te importa" y "Vienes con la maldad". Ante todo, madurez.

Los líos de Mediaset

También hay que decir que el reality está maldito: Alba Carrillo dio el spoiler de los ganadores en su fabuloso rant contra la cadena, así que para todos los internautas no tiene mucho sentido llegar al final. Sobre todo cuando los concursantes que se vean amenazados van a echar a las parejas fuertes y a salvar a los muebles a falta de una audiencia que ponga paz. Esto no es 'Survivor', aquí no va a haber concursantes inteligentes que piensen en estrategias, solo gente intentando sobrevivir haciendo lo mínimo posible.

De hecho, Rafa y Carmen era mi pareja favorita del concurso, precisamente porque son los únicos que no han hecho carrera en Mediaset después del fracaso que fue 'Secret Story'. Por lo visto y después de estrellarse y tras ver sus discusiones en redes, así va a seguir durante un largo periodo de tiempo. Tampoco es que los espectadores estuvieran muy emocionados con este programa. De hecho, en redes se comparó con 'Pesadilla en el paraíso', uno de los grandes fracasos de la historia de la cadena.

Hace años, las cadenas de televisión hacían algo llamado "programación veraniega", con programas especiales en lugar de simples refritos. Parece que este verano, después de décadas sin intentarlo, las cadenas vuelven a intentarlo con 'Grand Prix', 'Me resbala' o '¡Vaya vacaciones!', pero puede ser solo el último estertor de un modelo caduco. Habrá que verlo.

