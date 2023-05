"Viniste a arrancarme las extensiones". El drama de Naomi y Keyla continúa en el debate de La isla de las tentaciones 6

El circo continúa en 'La isla de las tentaciones'. El debate de anoche dio lugar a escenas tan surrealistas como Napoli pidiéndole trabajo a Adrián o Keyla acusando a Naomi de haberle intentado arrancar las extensiones en el aeropuerto.

Enésimo asalto

Los reencuentros de 'La isla de las tentaciones' revelaron uno de los retornos más incomprensibles: Naomi y Adrián volvían a estar juntos pese a todo. En 'El debate de las tentaciones' aparecieron de la mano pero los dramas con Keyla continuaron. La tentadora contó el violento encontronazo que tuvo con Naomi:

Si empiezo a contar todo lo que has dicho por esa boca, probablemente no vas a quedar bien delante de toda España, porque yo con personas agresivas y violentas no hablo. Están de testigo todos los que estuvieron en el aeropuerto de cuando viniste a cogerme y arrancarme las extensiones.

Naomi estuvo todo el rato en pie de guerra, riéndose de cada cosa que decía y acusándola de querer quedar bien en el debate: "Hizo la reventada en el reencuentro, ha visto el ridículo que hizo y ha decidido cambiar el chip y venir de buenecita".

Al final, Keyla no pudo evitar derrumbarse: "Soy consciente de que yo también he cometido muchísimos errores. Me duele mucho cuando siento rechazo de alguien, me falta mucho trabajo en amor propio. También me duele por mis valores haberme rebajado a discutir con ella".

Como colofón, Laura contó que Naomi dejó de hablarle cuando la ahora presentadora de 'First Dates' empezó a hacerse amiga de Keyla, al trabajar las dos en el mismo sitio. Naomi se defendió diciendo que lo que realmente le molestó fue que Laura se lo ocultara: "Me dejó de loca".

