"¡Vaya huevos tienes!". Nápoli le pidió trabajo al novio de su amante en un giro rocambolesco del debate de 'La isla de las tentaciones 6'

Cuando creías que el monstruo final había sido derrotado, vuelve en una nueva forma y con la barra repleta de vida: 'La isla de las tentaciones 6' ha empezado su ronda de debates gastando su primera bala en el cuarteto amoroso entre Adrián, Naomi, Keyla y Nápoli. No se puede decir que hayamos tenido grandes sorpresas inesperadas (supimos que Naomi atacó a Keyla en el aeropuerto y le quiso quitar las extensiones), pero sí uno de los momentos más imposibles de la temporada.

Aquí hay trabajo

Por lo visto, Nápoli, que quería trabajar en España para no tener que volver a Italia, le pidió trabajo a Adrián a través de Naomi. "Vaya huevos tienes", contestó Sandra Barneda representando a España entera. Es posible que la última persona a la que quieras contratar en toda tu vida fuera al amante de tu novia que toda España ha conocido por su virguería y sus capacidades amatorias. Por lo que sea.

Pero aún había un giro más: resulta que el cornudo estuvo dispuesto a darle el trabajo al ex-amente de su novia con la excusa de que "si quiere trabajar que trabaje, ojalá toda España quisiera trabajar, yo mientras cumpliera con el trabajo...". Ante la cara de circunstancias de la presentadora y el público, Naomi añadió que fue ella la que le pidió que se volviera atrás en la decisión.

"Te has tirado a Naomi y ahora le pides trabajo. Me parece de las cosas más surrealistas...", comentaba entre carcajadas la presentadora. "Yo luego fui la primera que pensó que no era una buena idea. Nosotros estábamos empezando algo desde cero, entonces no era buena idea, en la misma ciudad y todo...", culmina Naomi, que, como viene siendo habitual, se da cuenta de las cosas demasiado tarde.

En Espinof | He visto 'La isla de las tentaciones' por primera vez y me he aburrido como una ostra