Las 11 ofertas de última hora que no te puedes perder del Black Friday 2022

Todo principio tiene un final, y, lamentablemente, el Black Friday no es una excepción. Si no has aprovechado para llevarte cualquier artículo, todavía estás a tiempo, y hemos hecho una pequeña selección para que puedas llevarte un capricho, pero con un buen descuento.

Samsung QE85Q80B

Os hemos hablado hoy de este televisor en el artículo de proyectores, televisores y barras de sonido, y lo volvemos a recordar porque tiene un precio muy bueno. No es para todo el mundo, son 85 pulgadas de pantalla, y pocos tenemos suficiente espacio, pero los 1.999 euros frente al recomendado de 3.599 euros lo convierte en un buen chollo. Películas y series en un televisor de estas dimensiones ofrecen la mejor experiencia, y si le sumamos que incluye un panel QLED, 4K, Dolby Atmos y 60W de potencia de sonido, pocos televisores van a conseguir superar esta ganga.

Samsung 55QN90B

Otro televisor de Samsung que tiene un precio muy bueno es el modelo 55QN90B, y ahora lo puedes encontrar por 985 euros en Amazon en lugar de los habituales 1.899 euros. Entre sus carecterísticas, destaca su panel QLED que viene montado sobre una angular de pantalla de 55 pulgadas con resolución 4K. Además, incluye Dolby Atmos, 60W de potencia en los altavoces, Tizen y modo Filmmaker.

Trilogía 'El Padrino'

De nada sirve tener un buen televisor si no lo aprovechamos, y por qué no volver a ver cada una de las películas de 'El Padrino'. El Corte Inglés tiene una buena oferta que deja a mitad de precio la trilogía y se queda en tan solo 40 euros. Recordamos que viene con un buen número de extras, formato 4K Ultra HD + Blu-ray y es una edición por el 50 Aniversario.

Saga completa de 'Juego de Tronos'

Con una primera temporada de 'La Casa del Dragón' ya finalizada, ahora podemos disfrutar aún más de 'Juego de Tronos', ya que conociendo la historia (al menos una parte) previa a la serie, encontramos algunas que otras curiosidades. Además, ahora es el mejor momento si has estado pensando en comprar la saga completa, ya que su precio, también en El Corte Inglés, se queda a la mitad, y te la puedes llevar por 74,95 euros la versión en Blu-ray.





Samsung HW-S61B

Si tienes un televisor con un sonido no muy bueno, las barras de sonido pueden superar con creces nuestras expectativas. Uno de los mejores descuentos en el Black Friday lo tiene el modelo Samsung HW-S61B, que además ocupa poco espacio porque no viene con subwoofer inalámbrico. Tiene un bonito acabado en blanco, Dolby Atmos inalámbrico, Q-Symphony de segunda generación y su precio es de 197,10 euros.

Fire TV Stick 4K

Si, por el contrario, no quieres gastarte demasiado dinero para tener una buena Smart TV, pero te has empeñado en querer ver Netflix desde el televisor, el famosísimo Fire TV Stick de Amazon está de oferta en la tienda. En realidad, cada una de las versiones tienen un buen descuento, pero el más interesante es el 4K, que se queda por los 27,99 euros y viene con Alexa, Dolby Atmos y un sinfín de aplicaciones que podemos descargar.

LEGO Disney de 'Encanto'

No todo van a ser dispositivos, ya que hay multitud de LEGOs con ofertas muy llamativas. Un buen ejemplo es el superventas de Amazon, el set de LEGO de 'Encanto'. Es ideal para regalar por Navidad a los más pequeños de la casa (+6 años), incluye diferentes personajes de la película, un total de 587 piezas y su precio es de 34,85 euros.

Calendario de Adviento de 'The Office'

Si aún no has aprovechado para comprar el calendario de Adviento, en Amazon hay muchos personalizados, pero evidentemente el más llamativo, y el mejor, es el de 'The Office'. Incluye un buen número de personajes, como Dwight, Michael o Pam, y el precio cae hasta los 48,11 euros.

Juego de mesa de 'El Señor de los Anillos'

La Navidad también trae consigo reuniones en familia, y no puede haber mejor forma que pasar un rato con un juego de mesa. Si, además, te encanta 'El Señor de los Anillos', Viajes por la Tierra Media tiene todo lo que un gran seguidor puede desear: personajes épicos, campaña inmersiva, misiones secundarias y mapas procedimentales. Todo ello por solo 78,98 euros en Amazon.

Fantasy Flight Games- Viajes por la Tierra Media, Color (JME01ES) Hoy en Amazon por 78,98€

Risk de 'Vikingos'

En términos de juegos de mesa, pocos hay que puedan tener una mayor popularidad que el Risk, al menos de los de estrategia. Son muchas las versiones que hay de este clasicazo, pero el de 'Vikingos' es de los más interesantes, donde podemos explorar desde Kattegat hasta Northumbria, recorriendo cada escenario de las batallas más sangrientas de Ragnar Lothbrok. ¿Lo mejor? Que su precio cae hasta los 16,95 euros, también en Amazon.

'Peaky Blinders': bajo una nueva gestión

Para finalizar, hemos dejado posiblemente uno de los juegos de mesa más interesantes e inmersivos, al menos si queremos acercanos al oficio de los Peaky Blinders. Bajo una nueva gestión es un buen juego de mesa donde podemos ser los propios Peaky Blinders, gestionando los negocios, haciendo alianzas y machacando a nuestros rivales. En este caso, su precio en Amazon se queda tan solo 29,95 euros.

Borras - Peaky Blinders. Juego de Mesa de Estrategia, Conviértete en el gánster más temido de Birmingham, A Partir de 14 años, Única Versión en Español (18862) Hoy en Amazon por 29,95€

