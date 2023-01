Aprovecha para ver 'The Last of Us' en un proyector con el ofertón de Amazon: este modelo Epson con Android TV y 300" se queda a su precio mínimo histórico

Ya podemos disfrutar del primer capítulo de 'The Last of Us', la nueva serie de HBO Max. Y qué mejor forma que poder verlo desde un proyector. Aunque estos dispositivos suelen mantenerse en un rango de precio bastante más elevado que los televisores (si comparamos especificaciones), pueden conseguir que podamos tener una experiencia completamente diferente. Hay muchos modelos, baratos y caros, y si estás buscando algo bueno, bonito y que no suponga un desembolso enorme, el proyector Epson EH-TW5825 está a precio mínimo histórico en Amazon. Se trata de un modelo que suele rondar los 1.200 euros, pero que ahora puedes llevarte por 907,80 euros.

Epson EH-TW5825 | Proyector Full HD 1080p Home Cinema & Gaming con Android TV, Altavoz y Bluetooth | Alto Contraste 70.000:1, 2700 lúmenes, Lámpara Larga Duración 7500 horas, Pantalla Hasta 300”, 3LCD Hoy en Amazon por 907,80€ PVP en PcComponentes 1.260,01€

Bajo un panel LCD, lo que implica que no es láser, este proyector cuenta con una angular de pantalla variable que alcanza como mínimo 30 pulgadas y como máximo 300. De nada sirve un tamaño tan grande sin una buena resolución, y en este caso alcanza los 1.080p (Full HD) con un nivel de brillo de 2.700 lúmenes ANSI, algo prácticamente imprescindible para poder tener una buena experiencia independientemente de la iluminación del hogar.

Comprar proyector Epson EH-TW5825 al mejor precio

Viene con corrección keystone automática en vertical y manual en horizontal (ambos ± 30º) y con una frecuencia de actualización vertical 2D de 192 - 240 Hz. Por su parte, la reproducción del color alcanza los 1.070 millones de colores y la distancia de proyección se sitúa en torno a los 2,35 y 3,82 metros.

Uno de los puntos fuertes de este modelo Epson es su sistema operativo, ya que cuenta con todos los beneficios de Android TV, lo que permite poder acceder a su catálogo de aplicaciones. Además de ello, cuenta con altavoces con una potencia de 10 W y con una conectividad estándar para este tipo de dispositivos, como HDMI 1.4, salida jack 3,5 milímetros y Bluetooth.

Imagen | Epson

