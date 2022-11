Black Friday en Amazon: adopta un Baby Yoda de peluche, a BD-1 de LEGO o llévate este magnífico juego de mesa de Star Wars con descuentazos de hasta el 54%

Ya estamos en la semana del Black Friday y es el momento perfecto para adelantarse a los regalos de navidad, algo muy a tener en cuenta porque en Amazon las devoluciones se aceptan hasta el 31 de enero. Y es en esta tienda donde hemos encontrado auténticos chollazos en algunos artículos de Star Wars, con sus correspondientes descuentos que los dejan a un buen precio.

Peluche Baby Yoda

Baby Yoda, El Niño, Grogu… Tiene muchos nombres, pero una cosa está clara: se ha convertido en el personaje con mejor merchandising de Star Wars, y no es de extrañar, ya que su planteamiento en 'The Mandalorian' ha causado una gran sensación en todos nosotros, aunque algunos no lo soporten. Hay muchos peluches y juguetes animatrónicos de Grogu, pero lo cierto es que este en concreto, que incluye efectos de sonido, accesorios y un buen diseño, tiene un precio muy tentador que lo deja por los 16,90 euros en lugar de los habituales 36,99 euros.





LEGO de BD-1

No todos conocen a este simpático droide, ya que su primera y última aparición (de momento) fue en el videojuego de 'Jedi Fallen Order', donde conocíamos a un joven Kal Kestis que iba acompañado de BD-1. Pocas veces hemos podido verlo en las tiendas, ya que durante bastantes meses se agotaba el stock al contado, y no demasiadas veces hemos visto un buen descuento. Pero, ahora, puedes llevártelo a su precio más bajo, ya que en Amazon puedes encontrarlo por los 75,99 euros frente a 99,99 euros, que es su precio recomendado, e incluye al propio droide en versión LEGO con articulaciones, una placa informativa y un total de 1.062 piezas.

Star Wars Villainous

La Navidad también es el momento perfecto para desempolvar aquellos juegos de mesa que, por unas u otras razones, no conseguimos darle gran utilidad. Hay diferentes juegos de mesa de Star Wars en Amazon, pero el que más nos ha interesado (por precio y características) es el de Ravensburger, Star Wars Villainous, un juego de estrategia para 2 a 4 jugadores, donde esta vez tendremos que escoger a nuestro villano favorito de entre Darth Vader, Grievious, Ventress, Moff Gideon o Kylo Ren, dirigiendo nuestros ejércitos ante nuestros enemigos. Tendremos que elegir diferentes acciones y gestionar las cartas que nos toquen, creando así acciones que determinarán nuestro camino hacia la victoria. ¿Lo mejor? Su precio, ya que se queda en tan solo 43,96 euros en lugar de 59,99 euros.

