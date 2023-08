En busca de los auriculares perfectos para ver películas y series en casa sin molestar a nadie: estos son los mejores que he probado

Vivir en una ciudad te da un acceso a múltiples servicios, pero no es para todo el mundo. Cuando veo una película o serie quiero prestar la más absoluta atención, que nada me distraiga, pero al vivir en una ciudad siempre me encuentro con un contínuo ruido, molestias a los vecinos por la noche (o ellos me molestan a mí) y muchas otras cosas que, al final, van en detrimento de la experiencia óptima que siempre voy buscando.

Auriculares Inalámbricos Cancelación Ruido Activa Adaptativas Soundcore by Anker Space Q45, hasta 98% Reducción Ruido, 50 h Reproducción, LDAC Hi-Res Audio Inalámbrico, Control App, Bluetooth 5.3 PVP en Amazon (con cupón) 119,43€

Comprar auriculares Soundcore Space Q45 al mejor precio

La evolución de los auriculares, sobre todo los más sofisticados (y caros, todo sea dicho), ha dado como resultado que podamos tener una cancelación activa de ruido (ANC), en muchos casos, suficiente para evitar este "problema". Pero tras casi desistir después de muchos años probando todo tipo de auriculares, he dado con lo mejorcito sin dejarme demasiado dinero: los Soundcore Space Q45 de Anker. Su precio es de 149,29 euros, pero actualmente Amazon los tiene más baratos con un cupón de descuento del 20%, por lo que podemos encontrarlos por 119,43 euros.

He probado otros auriculares inalámbricos más caros, por supuesto, como los sony wh-1000xm5, pero haciendo comparaciones en relación calidad y precio, recomendaría los de Anker por encima de los de Sony. El motivo es evidente: el precio es mucho más asequible; pero mientras buscaba una cancelación de ruido suficiente que me permitiese ver una película o serie sin interrupciones y sin distracciones, con los de Anker me he encontrado con mucho más.

La cancelación de ruido es muy buena, y sus tres niveles (sin cancelación activa de ruido, el modo transparencia y la cancelación activa de ruido) están muy bien conseguidos, pero también es importante destacar la gran comodidad que ofrecen, lo que sumado a su peso tan ligero evita que sean incómodos tras tenerlos varias horas puestos. La batería también brilla por sus 50 horas de autonomía (con ANC), aunque este es un aspecto similar a lo que podemos encontrar actualmente en muchos auriculares.

La calidad de sonido no se queda atrás. La marca ya venía de una buena posición con los soundcore Life Q30, y en este caso ha mejorado ligeramente la potencia de graves y la nitidez de los agudos; algo que siempre es de agradecer. Los Soundcore Space Q45 no tienen prácticamente pegas, sobre todo por su rango de precio, por lo que se han convertido en mi selección particular y recomendada tanto para ver películas y series, como para jugar a videojuegos e incluso para teletrabajar.

Recuerda que con la suscripción a Amazon Prime puedes tener acceso ilimitado a cientos de películas y series en streaming y suscribiéndote a Prime Video Channels puedes tener una suscripción a canales individuales como MUBI, StarzPlay y muchos más.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico a Espinof. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Anker

En Espinof Selección | Las mejores trilogías en DVD y Blu-ray: desde 'Regreso al futuro' hasta 'El Señor de los Anillos', un repaso a las obras más icónicas del cine

En Espinof | Las 12 mejores películas de acción y thrillers de 2023 (hasta ahora). John Wick, Ethan Hunt, sorpresones coreanos y más