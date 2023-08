Una de las mejores películas del año pasado, la versión más divertida de 'Los siete samurais' y otras: 4 películas para ver en streaming este fin de semana

Se acaba el verano y para muchos supone volver a la rutina, pero con bastantes grados más en el termómetro. Si en vuestra ciudad salir a la calle es deporte de riesgo, os dejo 4 estupendas películas disponibles en streaming para quedarse en casa con el ventilador a máxima potencia.

'RRR'

Tremenda la película de S. S. Rajamouli que nos llegó el año pasado y arrasó en crítica y público. No es de extrañar, porque lo tiene todo: las escenas de acción más locas y espectaculares, alucinantes números musicales, 3 horas de pura adrenalina y gente pegando tiros con escopetas a dos manos... ¿qué más se puede pedir?

'Crudo'

Si los canívales de 'Hasta los huesos' se os quedaron a medio gas, os recomiendo echarle un ojo a la película de terror de Julia Ducournau. Un coming of age gore sobre sentirse diferente y que nos muestra algo mucho más terrorífico que comerse un dedo: las novatadas universitarias.

'La ruleta de la fortuna y la fantasía'

Mientras esperamos a que nos llegue lo nuevo de Ryusuke Hamaguchi (y si no tenéis tres horas para ver la también fantástica 'Drive my car'), podéis echarle un ojo a otra de sus maravillas intimistas. Tres historias sobre encuentros entre personajes (algunos casuales, otros no tanto), en los que reflexiona con sutilidad sobre los malentendidos y nuestra capacidad para enmendar los errores del pasado.

'Bichos (Una aventura en miniatura)'

Después de la obra maestra de Akira Kurosawa, no se ha hecho otra versión de 'Los siete samurais' tan redonda y estupenda como la revolución obrera de estas hormigas. Aunque la animación tenga ya sus añitos, esta joya de Pixar sigue siendo divertidísima y sus personajes igual de carismáticos.

