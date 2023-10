Los cascos más icónicos de Star Wars bajan de precio con las nuevas ofertas de Amazon y El Corte Inglés

Si hablamos de 'Star Wars' podemos decir que las espadas láser son los accesorios más icónicos de toda la saga, pero también lo son los cascos. Estos últimos se han utilizado desde el 'Episodio IV: Una nueva esperanza' hasta el día de hoy, encontrando a diferentes personajes con algunos cascos que les han dotado de una gran apariencia y, en cierto modo, personalidad. Y, ahora, tanto en Amazon como en El Corte Inglés podemos encontrar cascos de la marca Hasbro de algunos de los personajes más icónicos de las películas y las series.

Darth Vader

Como cabe esperar, el que es considerado como el mejor villano del cine porta el casco más característico de toda la saga. Darth Vader ha tenido diferentes apariciones y (casi) siempre lo hemos visto llevando su icónico casco. La versión de Hasbro tiene un precio de 169,99 euros, pero ahora podemos encontrarlo por 130 euros en El Corte Inglés. También está disponible al mismo precio en Amazon y en ambas tiendas los gastos de envío son gratis.

Bajo la línea de productos The Black Series de Hasbro, este casco electrónico cuenta con las luces y sonidos que hemos podido ver a lo largo de toda la saga. También incluye un modulador de voz para imitar la característica voz del personaje y, más allá de ser una réplica que sirve como objeto decorativo, viene con diferentes ajustes para ponernos el casco de forma cómoda.

Hasbro Star Wars - The Black Series F5514 Casco electrónico premium de Darth Vader - Obi-Wan Kenobi - Artículo para juego de rol - A partir de 14 años PVP en El Corte Inglés ES — 130,00 € Amazon — 130,00 €

Stormtrooper de artillería

Los soldados clon y los Stormtrooper han aparecido tanto en películas como en series con diferentes cascos, indicando, en muchas ocasiones, a qué división pertenecen. También en El Corte Inglés podemos encontrar el casco del Stormtrooper de artillería por 150 euros en lugar de 169,95 euros; un casco que destaca en el colorido más que en el diseño, ya que en este caso no varía con respecto a los soldados clásicos.

También se trata de un casco que pertenece a la línea The Black Series y también incluye luces y sonidos, además de otro modulador de voz y un ajuste práctico para ponernos el casco.

Star Wars The Black Series - The Mandalorian - Artillery Stormtrooper - Casco electrónico Premium - Artículo de colección para Juego de rol - Edad: 14+, F55485L0 PVP en El Corte Inglés ES — 150,00 €

Din Djarin

Que 'The Mandalorian' es una de las mejores series de Star Wars lo sabe ya prácticamente todo el mundo. Las aventuras de Din Djarin y Grogu han calado al público tanto por la interpretación de Pedro Pascal ('The Last of Us')como por lo adorable que es Baby Yoda. Pero, sin duda, el aspecto, o la armadura, del mandaloriano ha gustado tanto que hoy en día hay muchas construcciones del personaje y diferentes versiones de su casco. La de Hasbro también está de oferta, pero esta vez es en Amazon donde encontramos el mejor precio (126,05 euros).

Como se trata de nuevamente otro casco de la línea The Black Series también es electrónico, por lo que viene con luces y sonidos. Pero, en este caso, las luces destacan por encontrarse en un lateral del casco. Eso sí, también incluye ajustes para ponernos el casco.

Bo-Katan Kryze

De la misma serie, 'The Mandalorian', podemos rescatar otros diseños muy bonitos en armaduras características de Mandalore. Bo-Katan Kryze, la princesa de este planeta, tiene su propia versión hasbro en el casco electrónico The Black Series. Su precio, al igual que otros que hemos nombrado, ha bajado hasta los 130 euros en Amazon.

Entre las características, además de contar con algunos detalles compartidos entre los demás cascos, viene con una pantalla de datos (HUD) que se activa al presionar un botón, descendiendo el telémetro y activándose un par de luces LED.

Star Wars The Black Series - Bo-Katan Kryze - Casco electrónico Premium The Mandalorian - Artículo de colección para Juego de rol - Edad: 14+ Hoy en Amazon — 142,37 €

Trapper Wolf

También hemos visto otros cascos menos "vistosos" durante las películas y series, pero que también destacan por ser bastante característicos. Un buen ejemplo de ello es el de Trapper Wolf, un soldado de la República que vimos en la serie de 'The Mandalorian'. En este caso, podemos encontrar un mejor precio en Amazon, ya que ha bajado hasta los 106,75 euros.

Lo más diferencial de este casco con respecto a los anteriores es que cuenta con un diseño desgastado e incluye un visor transparente, adaptando con gran acierto el que pudimos ver durante la serie de Disney. También viene con un interruptor para alternar entre los diferentes sonidos.

Star Wars The Black Series - Trapper Wolf - Casco electrónico - Star Wars: The Mandalorian - Artículo para Juego de rol - Tamaño Real - Luces y Sonidos PVP en Amazon — 106,75 € El Corte Inglés ES — 164,95 €

