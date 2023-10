El epílogo de 'Ahsoka' tiene más miga de lo que parece: qué son las estatuas que ve Baylan Skoll y qué importancia tienen para Star Wars

Dave Filoni cerró 'Ahsoka' sufriendo un poco de incontinencia de hilos para explorar en un futuro en Star Wars. Algo que demostró en el mismísimo epílogo, los instantes finales del octavo episodio de la serie, en la que mostraba que había sido de dos de los grandes ausentes: Shin Hati de Ivanna Sakhno y el Baylan Skoll de Ray Stevenson.

Mientras que la primera parece que acaba en el campamento de los saqueadores escarlata, el segundo se encuentra embarcado en su propia expedición. Y es que desde el principio se veía que los intereses del jedi caído no se alineaban del todo con los demás... y que estaba interesado en algo más que en batallitas entre republicanos, imperiales y gente con sables. Y Peridea es el motivo.

Ya avisábamos que Peridea no era un planeta común y corriente... y no solo por el hecho de que estemos en otra galaxia sino porque era el hogar de antiguas leyendas y mitos de los jedi. Así que no es de extrañar ver a Baylan Skoll buscando algo místico, consciente de que muchos de esos mitos fueron reales en algún momento. Él sabe algo y parece que lo está encontrando.

Dioses de Mortis

El exacto propósito de la odisea no lo sabemos todavía, pero sí que le vemos entre unas colosales estatuas (nivel las de Argonath en 'El señor de los anillos') de los dioses de Mortis: El Padre, el Hijo y la Hija, a los que vimos ya durante 'Star Wars: The Clone Wars' y que son portadores de la Fuerza que viven en un reino etéreo dentro de la misma.

De hecho, se asegura que aquí reside el origen de la Fuerza. Un lugar al que no se accede por voluntad propia sino por pura llamada del reino místico. Algo que parece que está ocurriendo con Baylon Skoll, con ese brillo en lontananza que parece corresponder al monasterio de Mortis.

¿Y quiénes son los dioses de Mortis? Pues los únicos habitantes de este reino, manipuladores de la Fuerza que luchan por el control: el Hijo, que representa el lado oscuro; la Hija, que representa el lado luminoso; y el Padre, que mantiene el equilibrio entre los dos. Es, por tanto, bastante llamativo el hecho de que en 'Ahsoka' veamos destruida la estatua de la Hija. ¿Representación del momento histórico en Star Wars tras la Orden 66 o algo más?

A partir de aquí corren las teorías, porque se supone que los tres dioses murieron durante su arco en 'Las guerras clon', no sin antes profetizar que Anakin era el Elegido para mantener el equilibrio en la Fuerza una vez desapareciera El Padre. ¿De algún modo han regresado y el Hijo ha prevalecido? Lamentablemente, la muerte de Ray Stevenson dificulta algo el que se pueda seguir explorando esta trama en live-action con el personaje, pero creo que puede ser muy interesante ver en qué acaba la cosa.

