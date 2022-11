¿Cuánto sabes de 'Harry Potter'? Ahora el Trivial Pursuit de la saga al completo con 600 preguntas tiene un descuento mágico en Amazon: perfecto para regalar en Navidad

Un problema que suelo tener cuando se acerca la Navidad es qué voy a comprar para regalar a algún amigo o familiares, y en muchas ocasiones suelo apostar por algo que sea entretenido y que pueda disfrutar con más gente. Los juegos de mesa son unos clasicazos, sobre todo si dan lugar a piques entre cada uno de los jugadores. Entre los mejores, y más populares, se encuentra el Trivial Pursuit, y si además cuenta con las preguntas sobre cada una de las películas de 'Harry Potter', podemos poner a prueba nuestros conocimientos. En este caso, su precio cae en Amazon a los 16,19 euros, un precio bastante más ajustado que su habitual de 20,49 euros.

No es la mayor diferencia de precio, pero siempre es bueno saber que puedes llevarte un buen juego de mesa con descuento, y sobre todo porque, en este caso, podemos daros algunas ideas para regalar en Navidad. El Trivial Pursuit de 'Harry Potter' contiene un buen número de preguntas sobre las películas, concretamente 600, con todo lujo de detalles que seguro que no todo el mundo conoce.

Comprar Trivial Pursuit de 'Harry Potter' al mejor precio

Para quien no conozca el objetivo del juego, tendremos que lanzar un dado para ir avanzando por las diferentes casillas del tablero (aunque esta versión no viene con tablero, haciéndolo más cómodo para llevarlo a cualquier lugar y, sobre todo, para viajes), contando con un total de 6 secciones. En una de esas casillas, en cada una de las secciones, podremos ganar un quesito, y el objetivo es conseguir los 6 para ganar la partida, pero no será nada fácil.

Sin duda alguna se trata de una gran opción de compra, ya que podemos aprovechar los momentos en los que nos reunimos con la familia o amigos por Navidad, y si siempre has creído saber más sobre 'Harry Potter' que las personas de tu entorno, ahora podrás ponerlos a prueba con este Trivial Pursuit.

