Cyber Monday en El Corte Inglés: 3x2 en sets de LEGO y un 25% en futuras compras, este es el mejor chollo para ampliar tu colección

El Black Friday y el Cyber Monday están llegando a su fin, pero aún podemos encontrar auténticos chollos en multitud de artículos, y los LEGO parece que hoy han cobrado una gran importancia en El Corte Inglés, ya que puedes llevarte tres sets de LEGO por el precio de dos y además te llevas el 25% del importe para futuras compras. Como siempre, te vamos a recomendar algunos de los artículos que merecen la pena para aprovechar esta promoción, y por supuesto con una gran variedad de precios.

Destructor Imperial y Halcón Milenario

No son los más baratos precisamente, pero una buena forma de aprovechar la promoción de El Corte Inglés es llevarte aquellos sets de LEGO que son más caros para conseguirlos a precio individual, y por qué no decirlo, son de los más detallados y difíciles de conseguir. El primero de ellos, no podía ser otro que el característico Destructor Estelar del Imperio, una de las naves más clásicas de Star Wars que tiene un precio en la tienda de 699,95 euros e incluye un total de 4.784 piezas. En segundo lugar, nos encontramos con otra de las naves más clásicas de la franquicia, y se trata del Halcón Milenario, la propia nave de Han Solo que tiene un precio de 849,99 euros y viene con 7.541 piezas.

Modelo de Construcción Destructor Estelar Imperial UCS LEGO Star Wars PVP en El Corte Inglés 699,95€

DeLorean de 'Regreso al Futuro'

Es uno de los coches más clásicos y reconocibles del cine, y es que fue el pilar fundamental de cada una de las entregas de 'Regreso al Futuro'. El DeLorean ha aparecido en multitud de series y películas, algunas veces haciendo referencias a las cintas de Robert Zemechis, y ahora puedes tenerlo en tu colección en su versión LEGO por 199,99 euros, un precio bastante más ajustado que las naves de Star Wars, e incluye un total de 1.872 piezas.





Speeder de Luke Skywalker

Es evidente que Star Wars, al tratarse de películas donde el espacio toma una gran relevancia, ha mostrado una infinidad de naves en cada película, serie o cómic. Algunas de ellas son muy características, y si ya hemos nombrado dos de ellas, hay otra que también lo es, sobre todo de la primera trilogía. Se trata de la propia nave de Luke Skywalker, la speeder, que en este caso tiene un total de 1.890 piezas y un precio de 239,99 euros en El Corte Inglés.

Set de Construcción Speeder Terrestre de Luke Skywalker Ultimate Collector Series LEGO Star Wars PVP en El Corte Inglés 239,99€

Casa Madrigal de 'Encanto'

También de Disney podemos encontrar otros sets de LEGO más alejados de Star Wars, como es el ejemplo de 'Encanto' y la construcción de la Casa Madrigal. En este caso, su precio es de 49,99 euros e incluye diferentes personajes además de un total de 587 piezas. Si lo queréis de forma individual, sin promoción, está más barato en Amazon.

Cascos de Star Wars

En Star Wars hay un amor profundo por los cascos, o eso parece ser. El Mandaloriano, Boba Fett, Darth Vader… Lo cierto es que muchos de los personajes más clásicos y queridos suelen llevar uno, creando un aire de misterio alrededor de los personajes. El coleccionismo de estos cascos no es nada nuevo, pero las versiones de LEGO de cada uno de ellos son especiales. En este caso, podemos encontrar diferentes modelos en El Corte Inglés, como el casco de Soldado Explorador por 49,99 euros con 471 piezas, el del Mandaloriano por 64,99 euros y con 584 piezas o el de Darth Vader por 79,99 euros con 834 piezas. Y ya lo sabéis, si os lleváis los tres solo tendréis que pagar dos. Eso sí, de forma individual, el casco de Darth Vader está más barato en Amazon.

Muchos más sets de LEGO por descubrir

Como siempre os recordamos, estos son algunos ejemplos de lo que podéis encontrar en El Corte Inglés, pero hay muchos más esperando a que los descubráis.

