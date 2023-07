Esta espectacular figura recrea el mejor momento de 'Sonic: La película 2' y ahora tiene un descuentazo en Amazon

Estamos en un buen momento para las adaptaciones de videojuegos. Series como 'The Last of Us' y películas como 'Sonic: La película 2' han alcanzado una calidad y popularidad muy grande para un público cada vez más exigente. Por ello, y si somos grandes fans del erizo azul —o en este caso amarillo—, hoy hemos encontrado una de las mejores figuras de Sonic con un buen descuento en Amazon: 36,06 euros.

Sonic The Hedgehog-Juego de Mesa Eggman y Figura Exclusiva Super Sonic de 6 cm Set de Batalla Tiene Mecanismos Interactivos – Juguete para Mayores de 3 Años (Jakks Pacific 412734) Hoy en Amazon por 36,04€

Comprar figura de 'Sonic 2' al mejor precio

Esta figura, lanzada junto a la película de Sonic 2, tiene un precio recomendado de 47,99 euros, pero ahora podemos aprovechar que está de oferta para comprarla por 36,06 euros con el descuento del 25% que nos deja Amazon.

Se trata de una fantástica figura que recrea uno de los mejores momentos de 'Sonic: La película 2'. Con un Robotnik más fuerte que nunca, Sonic lo pasa bastante mal enfrentándose a su archienemigo, hasta que, por supuesto, consigue elevar la expectación del público con su transformación en Super Sonic.

Dicha figura recrea este emblemático momento con una gran representación de la escena. Por supuesto, tenemos a Robotnik con su enorme robot articulable y una minifigura de Super Sonic con un tamaño de aproximadamente seis centímetros. Además, viene con un puente con clavijas para mantener la posición de Sonic.

Imagen | Paramount Pictures, Jakks

