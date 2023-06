Este brutal set de construcción de 'Masters of the Universe' te hará gritar "¡Por el poder de Greyskull!". Amazon lo ha rebajado casi a mitad de precio

LEGO y Playmobil son las principales marcas de sets de construcción que adaptan figuras y escenarios de algunas películas, series y videojuegos más populares. Pero hay otras como MEGA que no se queda atrás y tiene en su catálogo auténticas maravillas de franquicias que no tienen las otras dos marcas, como es el caso de este brutal set de construcción de 'Masters of the Universe', cuyo precio en Amazon ha caído en picado hasta los 239,21 euros.

MEGA Construx Probuilders Masters of the Universe Coleccionistas Montaña de la serpiente Bloques de construccción con figuras de acción, 3800 piezas, juguete +10 años (Mattel HHD16) Hoy en Amazon por 239,21€

Comprar set de construcción MEGA de 'Masters of the Universe' al mejor precio

No es especialmente barato, pero este set de construcción de 'Masters of the Universe' suele rondar por un precio recomendado de 419,99 euros, con alguna que otra variación dependiendo de la oferta. Ahora, en Amazon, lo tenemos con un descuento del 43% (180,78 euros al cambio), por lo que finalmente se queda en 239,21 euros.

La construcción de 'Master of the Universe' es un conjunto exclusivo de la marca MEGA con un diseño muy detallado (y de buenas dimensiones) para añadirlo como decoración de la casa o como objeto de colección. Recrea fielmente la montaña Snake Mountain y se puede abrir y cerrar horizontalmente para ver el interior.

Por supuesto, incluye una cabeza demoníaca con mandíbula móvil, una trampilla en la cumbre que conduce a un temible monstruo, un puente colgante, una pared que se puede derribar, un tótem de cabeza de lobo que se puede desmontar y la serpiente cuenta con articulaciones en la cabeza y cuerpo.

Las dimensiones son de 60,96 x 15,24 x 44,45 centímetros e incluye un total de 3.800 piezas para construir todo el set de construcción. También viene con seis microfiguras de acción con articulaciones de He-Man, Skeletor, Evil-Lyn, Trap Jaw, Webstor y Ram Man. Además, incluye accesorios como soportes de exhibición, armas intercambiables y mucho más.

Recuerda que puedes suscribirte a Amazon Prime con todas las ventajas (Prime Video, audiolibros, Prime Music y más) utilizando una prueba gratuita de 30 días.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.

Imagen | Netflix, MEGA

En Espinof Selección | Construye tu propio Parque Jurásico con esta fantástica oferta en el LEGO de 'Jurassic World', ahora casi a precio mínimo

En Espinof | Las 31 mejores películas de animación de la historia