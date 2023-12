Este LEGO de 'Star Wars' se ha colado entre lo más vendido de Amazon y es un regalazo perfecto para los que busquen una figura diferente

Las construcciones más imponentes de LEGO son aquellos que replican los escenarios con todo lujo de detalles, pero parece ser que en Amazon lo que gusta, y lo que más se vende, son las figuras que poco o nada tienen que ver con lo representan. De hecho, actualmente podemos ver que el LEGO más vendido no es otro que el de Darth Vader con un Mecha. ¿Absurdo? pues es más interesante de lo que parece a simple vista, y además ahora está de oferta por 12,79 euros .

Comprar LEGO 75368 de 'Star Wars' al mejor precio

El LEGO 75368 corresponde al Mecha de Darth Vader y, por el precio, incluye interesantes añadidos. El último precio registrado por la tienda de Amazon era de 15,99 euros, pero con el actual descuento del 20% se queda por sólo 12,79 euros . No es una gran diferencia, pero pocas veces ha estado tan barato.

Dada la importancia de ' Star Wars ' en el cine y en otros medios —básicamente a nivel general—, no son pocas las figuras que hemos podido encontrar de Darth Vader; de hecho, sólo en la marca LEGO ya hay unas cuantas. Este LEGO que está de oferta incluye una minifigura del villano; la clásica minifigura que podemos encontrar en cualquier set de construcción. Incluye también la propia espada láser que todos conocemos y, lo mejor del LEGO, un fabuloso Mecha para conquistar la galaxia.

Este LEGO es interesante no sólo porque el Mecha no pegue ni con cola, sino porque se trata de un Mecha que, por su precio, tiene una calidad que no solemos encontrar en otras construcciones. La minifigura de Darth Vader se puede colocar dentro del Mecha, y este cuenta con articulaciones en diferentes puntos —incluso en los dedos—, viene con una espada láser de mayores dimensiones y una pequeña pieza para colocar la espada de la minifigura.

Si lo preferimos, también podemos encontrar otras figuras similares, pero con diferentes personajes. El primero, el LEGO 75370 es de un Soldado Imperial con su propio traje Mecha por 12,79 euros , pero también tenemos este otro, el LEGO 75369, de Boba Fett por 12,79 euros . Dos personajes perfectos para añadirlos a la colección de 'Star Wars' y, sobre todo, a la de los Mechas.

Imagen | Lucasfilm, Disney, LEGO

