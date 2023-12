Funko tiene en oferta una edición especial de figuras de 'Dragon Ball Z' y su selección de personajes es perfecta

Aunque Goku ha vuelto a brindarnos escenas de acción espectaculares en ' Dragon Ball Super ' —y en alguna que otra película—, somos muchos los que seguimos añorando aquella serie anime con la que hemos crecido en los 90: ' Dragon Ball Z '. Cada una de las sagas tiene su identidad propia, pero es en la de Cell cuando pudimos ver algo diferente, un nuevo personaje que cobraba un mayor protagonismo que el propio protagonista y una de las escenas más icónicas de la serie. Es el punto más alto al que ha llegado Gohan. Pero no podemos olvidarnos de otros personajes —en este caso villanos— que dieron mucho juego durante los capítulos como lo son los Androides, cuyas figuras vienen incluídas en una fantástica edición especial Funko Pop y cuyo precio ahora está bastante más barato: por 43,37 euros en Amazon.

Comprar edición especial de Funko Pop! de 'Dragon Ball Z' al mejor precio

El precio oficial y recomendado de la edición especial de las cuatro figuras de 'Dragon Ball Z' es de 59,99 euros; un precio bastante elevado para una edición especial, aunque algunas figuras individuales podemos encontrarlas incluso bastante más caras. Pero tal y como hemos mencionado esta edición se encuentra de oferta, por lo que podemos aprovechar su descuento de 23,89 euros para comprar las cuatro figuras por 43,37 euros .

'Dragon Ball Z' es una de las mejores series de la saga. No es que las demás no estén a la altura en cuanto a calidad, pero es en Z donde nos encontramos a muchos de los mejores arcos y villanos; tanto que hasta han vuelto a aparecer a lo largo de los diferentes mangas y animes. Las cuatro figuras que incluye la edición especial de Funko Pop son cuatro de los Androides más reconocibles. En primer lugar, tenemos al que "lo empezó todo": el Dr. Gero. No lo llegamos a ver durante mucho tiempo, pero sin él no hubiese existido el arco y tampoco Cell.

También tenemos a Androide 16 que en la serie destacó, entre otras muchas cosas, por su gran amor hacia los animales y por ese último momento de redención en el enfrentamiento contra Cell. En tercer lugar nos encontramos con Androide 17 que además de aparecer en su correspondiente saga nos ha dado uno de los mejores momentos en 'Dragon Ball Super'. Por último, y no por ello menos importante, tenemos a Android 18, el personaje que mayor profundidad ha tenido de los androides en todos los manganimes de 'Dragon Ball'.

Como suele ser habitual en las figuras Funko Pop, cada una de ellas está fabricada en vinilo para dar un mejor aspecto y una gran durabilidad. Sus dimensiones, aunque dependiendo de la figura presenta sus particulares diferencias, son de aproximadamente 9,5 centímetros de alto y el acabado, diseño y nivel de detalle tiene la gran calidad que llevamos viendo en la marca durante todo este tiempo.

