He jugado a casi todos los videojuegos de 'One Piece', y sólo este me ha hecho sentir como un verdadero pirata

El estreno de 'One Piece' en Netflix es la comidilla de la semana en las redes sociales. El manga se ha adaptado en otros medios para desarrollar la historia canon u otras derivadas, y es en los videojuegos donde más se ha explotado la licencia; al menos si dejamos a un lado el anime. Cada uno de ellos se ha caracterizado por sus particularidades del género, pero de todos ellos el que verdaderamente ha hecho sentirme como un verdadero pirata ha sido 'One Piece Pirate Warriors 4', de Omega Force.





'One Piece Pirate Warriors 4'

'Pirate Warriors 4' es la cuarta entrega del género Musou, y su centro de acción lo encontramos en los enfrentamientos masivos y en la utilización de habilidades únicas. En cierto modo, Luffy y compañía son los protagonistas, pero hay un gran elenco de personajes seleccionables con los que disfrutar de cada arco de 'One Piece' desde perspectivas diferentes. Además, están disponibles casi todos los arcos con sus historias canon, a excepción de Wano por encontrarse actualmente en emisión.

Disponible para PlayStation 4 (15,99 euros), Xbox One (28,53 euros), Nintendo Switch (48,78 euros) y PC, 'Pirate Warriors 4' no es el último videojuego de 'One Piece' —el último es 'One Piece Odyssey', pero sí es el que más se ha acercado a lo que he sentido con el manga y el anime. Al igual que ocurre en la serie de Netflix, en el videojuego encontramos arcos reducidos a unas cuantas misiones con lo más importante, pero los enfrentamientos contra cientos de enemigos y contra algunos de los piratas más emblemáticos es el mejor añadido para sentir la acción desde dentro.

Esta acción discurre en escenarios semiabiertos con diferentes objetivos a completar, aunque hay una ligera libertad de exploración que será más o menos efectiva dependiendo de cuántos enemigos queramos derrotar. La gran variedad de personajes culmina en una modalidad donde podemos rejugar cada capítulo con diferentes esquemas de habilidades, creando partidas más dinámicas y experimentando con el potencial de cada uno de los piratas.

'One Piece' es una de las series más longevas y estamos cerca de ver su etapa final. Mientras tanto, si te ha gustado la serie y buscas algo más, ya sea una experiencia diferente o abordar la historia principal desde los videojuegos, podría recomendarte muchos títulos, pero sin duda el primero de la lista es 'One Piece Pirate Warriors 4'.

