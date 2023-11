El LEGO de 'Star Wars' con más valoraciones en Amazon es una fantástica construcción de una de las mejores series de Disney

' Star Wars ' está sumando más y más series con el paso de los años, pero somos pocos los que dejamos a un lado ' The Mandalorian '. La icónica serie protagonizada por Pedro Pascal (' The Last of Us ') ha conseguido calar al público por muchos motivos, e indudablemente uno de ellos es Grogu. Ambos personajes están representados en formato LEGO, cuyo pack es el que tiene más valoraciones actualmente en Amazon. Su precio suele estar rebajado en la tienda, y ahora mismo lo encontramos por 16,99 euros .

Comprar LEGO 75317 de 'The Mandalorian' al mejor precio

Din Djarin y Grogu son inseparables. Los personajes han protagonizado cada temporada desde su estreno, viajando por la galaxia en innumerables aventuras. El LEGO 75317, que corresponde a un pack de los dos personajes en formato de construcción de la marca, tiene la friolera de 14,575 valoraciones y una puntuación de 4,8 estrellas sobre cinco; nada mal teniendo en cuenta que el resto de construcciones LEGO de 'Star Wars' no alcanzan la cifra de los 10.000.

Este pack de LEGO cuenta con 295 piezas para construir a ambos personajes, cuyo punto destacado reside mayoritariamente en su diseño. Ya no sólo por su formato LEGO, sino porque se han caricaturizado resaltando los ojos en el caso de Grogu y el casco en el de Din Djarin. El anteriormente conocido como Baby Yoda viene en su correspondiente cuna e incluye un pequeño soporte que se coloca entre el personaje y la base para conseguir un "efecto" de levitación.

Por su parte, el mandaloriano viene con su característico traje de Mandalore y su inseparable casco que casi nunca se ha quitado. Cabe mencionar que las dos figuras cuentan con unas dimensiones aproximadas de 8 centímetros, y en el caso de Din Djarin nos encontramos con algunos accesorios más alejados del casco, como es el caso de dos armas.

Más ofertas

Imagen | Disney, LEGO

