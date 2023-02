Lleva a Ellie y a Joel siempre contigo y aprovecha este cupón de descuento para conseguir camisetas de 'The Last of Us' con diseños maravillosos y mucho más baratas

Cada poco tiempo se estrena una serie que es la comidilla de la semana, y en esta ocasión le ha tocado el turno a 'The Last of Us'. Basada en el videojuego homónimo, su tercer capítulo nos ha encantado y parece poder convertirse en una de las mejores series del año, y eso que aún estamos en enero. Si quieres llevarte a los personajes siempre contigo, en laTostadora puedes llevarte un descuento del 30% en camisetas de 'The Last of Us' si te llevas tres unidades utilizando el cupón REBAJAS, y hay una grandísima variedad de modelos a elegir.

tres camisetas de 'The Last of Us' con un 30% de descuento utilizando el cupón REBAJAS. PVP en laTostadora desde 18,95€

Cada camiseta suele rondar los 18 o 20 euros, pero llevándote tres unidades y utilizando el cupón de descuento se quedan en aproximadamente por menos de 40 euros, por lo que te llevas prácticamente una camiseta gratis. Entre los diseños, podemos encontrar algunos del propio videojuego que referencian escenarios y a los mismísimos personajes. Además, cada una de ellas cuenta con un buen número de colores y tallas, por lo que podéis elegirlas y personalizarlas perfectamente.

Comprar camisetas de 'The Last of Us' al mejor precio

Por un lado tenemos la camiseta de Ellie y Joel pasando por encima de una tabla de madera por 18,90 euros; una mecánica muy recurrente en el videojuego que también se ha referenciado en el segundo episodio de la serie. También podemos encontrar a los protagonistas en una camiseta con un diseño en blanco y negro por un precio de 19,90 euros.

Si estáis buscando algo más simbólico, el característico emblema de Los Luciérnagas también tiene su propio diseño en camiseta con tonalidades en blanco y negro y por un precio de 18,90 euros. También podemos encontrar este mismo símbolo acompañado de Ellie y Joel con diferentes tonalidades en blanco, negro y rojo por 19,90 euros.

Estos son algunos ejemplos de las camisetas que podemos encontrar en la tienda de laTostadora, pero hay muchísimos más con imágenes de los protagonistas, simbología de 'The Last of Us' y mucho más. Y cada una de ellas con el descuento del cupón REBAJAS, que podrás insertar desde la cesta de la compra.

