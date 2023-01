Es una de las películas nominadas más divertidas y la puedes ver gratis en streaming: así es 'My Year of Dicks', candidata al Óscar a mejor cortometraje animado

Entre los nominados en los Premios Óscar 2023 al Mejor Cortometraje de Animación tenemos 'My year of dicks', una divertida historia sobre la vida sexual de una adolescente creada y escrita por Pamela Ribon. El corto dura 25 minutos y se puede ver gratis en Vimeo.

Despertar sexual

En 1991, Pam es una adolescente con un objetivo: perder la virginidad. A lo largo de cinco hilarantes episodios de su vida, iremos viendo cómo intenta buscar a la persona adecuada para su propósito y mete la pata la mayor parte de las veces.

Se trata de un cortometraje creado y guionizado por Pamela Ribon, guionista de películas como 'Vaiana' y 'Ralph Rompe Internet', series como 'Samantha, ¿qué?' y cómics como 'Mi novio es un oso' y 'Slam! The Next Jam'. La dirección corre a cargo de Sara Gunnarsdóttir, que ha participado en la animación de películas como 'The diary of a teenage girl'.

El cortometraje adapta el libro autobiográfico 'Notes to Boys: And Other Things I Shouldn't Share in Public', escrito también por la propia Pamela Ribon. Está dividido en cinco partes, una por cada intento de nuestra protagonista por descubrir el mundo del sexo.

Con mucho humor, la historia muestra lo que es el despertar sexual en la adolescencia, pasándolo por el filtro de la animación y representando de formas muy creativas los distintos pasos que va dando Pam hacia su "meta".

Sin duda, lo más destacable del corto es su animación, hecha con rotoscopia y consiguiendo que los personajes se muevan con naturalidad, en contraste con los momentos más surrealistas, en los que se introducen elementos coloridos y muy locos para plasmar visualmente el estado de ánimo de Pam y sus dudas.

La historia está ambientada en los 90 pero habla de algo tan universal como la adolescencia, con sus partes más divertidas y sus tropiezos. También deja entrever algún apunte sobre el tabú impuesto a la sexualidad femenina, tratado con ironía pero sin querer ignorar un problema que seguimos arrastrando a día de hoy.

'My year of dicks' es un divertido corto para adultos y adolescentes sobre el despertar sexual, con una estupenda animación que hacen de él un fuerte candidato por el Óscar a Mejor Cortometraje de Animación.