MediaMarkt tiene el mejor maratón de anime con estas ofertas: 3x2 en una gran selección de clásicos en películas y series de Selecta Visión

Hoy en día podemos encontrar animes a patadas, encontrando algunos muy buenos que nada tiene que envidiar a clasicazos como 'One Piece', 'Naruto' o 'Bleach', por poner un ejemplo. Pero de vez en cuando sienta bien volver a nuestras raíces juveniles para disfrutar otra vez de aquellos animes que marcaron nuestra infancia, y en MediaMarkt podemos encontrar algunos de ellos en oferta. Bajo la promoción de 3x2, puedes llevarte tres colecciones completas de animes de Selecta Visión y solo pagas dos.

'Naruto': edición coleccionista

El anime y manga de 'Naruto' es uno de los que más han calado hondo en toda una generación. Entre las dos etapas del personaje, podemos encontrar la primera, donde se inició la serie, en las ofertas de MediaMarkt con una edición coleccionista. En este caso, recoge todo lo acontecido en el examen de Chunin, uno de los arcos más importantes de esta primera parte que incluye tres discos en formato Blu-ray por un precio de 37,99 euros.





'Digimon Adventure'

El eterno rival de 'Pokémon', 'Digimon', también es uno de los animes más queridos por los seguidores de la cultura japonesa y 'Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna' es un viaje de nostalgia para cerrar la serie de 'Digimon Adventure'. Estrenada en 2020, podemos encontrarla en el outlet de MediaMarkt a muy buen precio, ya que se queda en 12,99 euros en formato DVD.

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna en formato DVD PVP en MediaMarkt 12,99€

'Made in Abyss': edición coleccionista

Esta colección de 'Made in Abyss' es una puerta de entrada para aquellos que no conozcan la obra de Masayuki Kojima, un viaje hacia las profundidades del Abismo que se trata del último lugar inexplorado del mundo. Evidentemente no está extento de innumerable belleza y peligros, y en esta edición nos encontramos con la película precuela 'El amanecer del Alma Profunda en formato Blu-ray + DVD, un libro y postales. Su precio, en este caso, es de 61,99 euros.

Muchos más animes

En MediaMarkt podemos encontrar muchos más animes bajo la oferta del 3x2, y en este caso son box de temporadas de algunas series como 'Ataque a los titanes', 'Jojo’s Bizarre Adventure', 'Black Clover' y mucho más.

