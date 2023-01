Nadie puede oír tus gritos en el espacio pero estos descuentazos de Alien son para chillar fuerte: llévate al Xenomorfo a casa con estos ofertones en figuras, películas y mucho más

El terror en el cine se ha servido de innumerables escenas, historias y monstruos para labrar una excelsa reputación y crear así icónicas películas que siguen dando de qué hablar a día de hoy. 'Alien, el octavo pasajero' se estrenó hace más de 40 años y de vez en cuando nos encontramos con una nueva película que toma como protagonista al Xenomorfo. Hoy hemos encontrado algunas figuras, películas y pósters con descuento y con diseños muy llamativos.

Películas de Alien

El Corte Inglés tiene activa una promoción donde podemos llevarnos algunas películas con un 30% de descuento, y entre ellas podemos encontrar la version del 40 aniversario de 'Alien, el octavo pasajero' en 4K Ultra HD + Blu-ray. Su precio es de 13,95 euros e incluye la cinta original y la versión del director del 2003. Por su parte, 'Alien 3' también está de oferta en formato DVD y lo más llamativo es que incluye contenido extra con el que podemos descubrir cómo se hizo la película. En este caso, su precio baja hasta los 4,50 euros.





Figura Abrazacaras

Igual de clásico que el Xenomorfo son los Abrazacaras -o Face Hugger-, y en El Corte Inglés podemos encontrar una magnífica figura con una etiqueta en la que se lee "free hugs" (abrazos gratis). Mide un total de 9 centímetros de altura e incluye un soporte para que podamos exhibirla en casa, además de estar fabricada en PVC y tener un precio 22,45 euros en lugar de 29,99 euros.

Libro de Alien Covenant

Hay muchos autores que han querido profundizar en cada película de Alien, y David's Drawings reúne algunas ilustraciones muy bien detalladas con algún que otro texto explicativo de la anatomía del Xenomorfo o diferentes elementos de 'Alien Covenant'. Su edición es de tapa dura, y pese a que la mayor parte de contenido son ilustraciones, el texto viene en un completo inglés; aunque por el precio de 27,18 euros en lugar de 33,35 euros es una maravilla visual.

Pósters de Alien

Volviendo a El Corte Inglés, podemos encontrar algunos pósters de Alien con descuentos de hasta el 70%. El primero de ellos centra la imagen en el Xenomorfo ante una ilustración marcada como un póster de la película con dimensiones de 30 (ancho) x 1 (fondo) x 42 (alto) centímetros. Su precio, en este caso, se queda en los 6,45 euros. En segundo lugar, hemos encontrado otro póster por 3,20 euros donde podemos leer "Get away from her", una icónica frase de Alien con unas dimensiones de 28x1x36 centímetros. Para finalizar, y en tercer lugar, otro póster con un precio de 8,05 euros bajo una edición limitada a 5.000 unidades con diferentes Xenomorfos en portada y cuyas dimensiones son de 28x1x36 centímetros.

