La Navidad llega a Amazon con estos ofertones en calendarios de Adviento: Marvel, 'The Office', 'Dragon Ball' y mucho más casi a precio mínimo histórico

Queda prácticamente nada para la llegada de la Navidad, y qué mejor que adelantarse para hacer el mejor regalo a los seres queridos. En Amazon, además de un buen número de artículos, hemos encontrado unos interesantísimos calendarios de Adviento de algunas películas, series y animes que prácticamente todos amamos. Todos ellos con un gran descuento y rozando su precio mínimo histórico.

Marvel

Que si Marvel esto, que si Marvel lo otro... El UCM le ha dado una segunda juventud a cada uno de los personajes que conforman los superhéroes y villanos de la legendaria Marvel. Desde el 2008, con la introducción de Hulk en este universo, hasta la nueva cinta de 'Black Panther: Wakanda Forever', hemos podido disfrutar de un gran número de películas y series que han funcionado muy bien en taquilla. Ahora puedes tener a cada uno de los personajes más relevantes, con su diseño de los cómics, en un magnífico calendario de Adviento, contando con el Capitán América, Venom, Thanos y muchos más. ¿Su precio? Se queda a tan solo 44,99 euros en lugar del recomendado de 60 euros, una ganga.

'The Office'

Llegué tarde, pero he disfrutado de 'The Office' como no lo he hecho con ninguna otra serie desde hace muchos años. Ahora, Michael, Jim, Pam, Dwight y muchos otros personajes vuelven a celebrar los premios Dundies en un fabuloso calendario de adviento con diseño Funko POP. Son muchos los personajes que encontraremos tras cada uno de los días, y su precio de 46 euros, en lugar de los habituales 60 euros, es la excusa perfecta para volver a recordar las escenas más clásicas de la serie.





'Dragon Ball'

Prácticamente todo el mundo conoce qué es 'Dragon Ball' o quién es Goku, y no es de extrañar por su paso ante una infinidad de películas, sagas y videojuegos. Igualmente de reconocibles son otros tantos personajes como villanos, y ahora se reúnen en el magnífico calendario de Adviento POP de 'Dragon Ball Z'. Su precio también lo encontramos mucho más reducido en Amazon, ya que pasa de los 60 euros hasta los 48,18 euros, convirtiéndose en un regalo perfecto para los grandes seguidores del anime y del manga.

Funko Calendario de Adviento POP: Dragon Ball Z, 49660, multicolor Hoy en Amazon por 48,18€

'Pesadilla antes de Navidad'

Pese a que es una película perfecta para la época navideña, 'Pesadilla antes de Navidad' la disfrutamos viéndola en cualquier momento. El característico diseño de Tim Burton se ha plasmado en cada mini figura de su calendario de Adviento, y nos encontramos a personajes tan característicos como es el propio Jack Skellington, Santa Clavos e incluso a Sally. Su precio recomendado es de 60 euros, pero ahora te lo puedes llevar por solo 47,99 euros.

Funko Pop Advent Calendar: The Nightmare Before Christmas Xmas, Multicolor (49668) Hoy en Amazon por 47,99€

