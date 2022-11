Aquella vez que 'Dragon Ball Super' y 'One Piece' estuvieron conectadas gracias a este detalle en el anime

'Dragon Ball' y 'One Piece' son sin duda las dos grandes series de anime, y cuyas películas este verano han demostrado que no importa cuántos años pasen porque siguen atrayendo a millones de fans incansables.

Así que con dos series así de masivas, es normal que de vez en cuando tengamos pequeñas referencias donde se unen, aunque sea por un breve momento.

Krillin y los piratas

Bueno, ya de entrada ambas series están unidas por Mayumi Tanaka, quien dobla a Krilin en 'Dragon Ball' y a Monkey D. Luffy en 'One Piece'. La legendaria actriz ya lleva varias décadas encargándose de ambos personajes, y en 'Dragon Ball Super' hubo en su momento un pequeño guiño a los trabajos de Tanaka.

En un capítulo de 'Dragon Ball Super' hay un momento en el que suena el móvil de Krilin, y por su puesto su tono de llamada es una versión instrumental de 'We Are', el primer tema de opening de 'One Piece'.

BRO I JUST NOTICED KRILLIN HAS THE ONE PIECE OPENING AS HIS RINGTON LMAOOO pic.twitter.com/UpbPsNK9AV — Johnny 🎃 (@JohnnyLockson) August 28, 2022

'We Are' es una de las canciones más icónicas de 'One Piece' y todavía se siguen oyendo a menudo variaciones en la serie durante momentos puntuales, e incluso se hizo un nuevo opening con el tema para conmemorar el capítulo 1000 del anime.

No es la primera vez que se unen 'One Piece' y 'Dragon Ball' en el anime, y de hecho en 2013 incluso hubo un especial animado en el que Luffy y Goku aparecieron juntos.

Fue en 'Dream 9 Toriko & One Piece & Dragon Ball Z Super Collaboration Special', un crossover por el tercer aniversario del anime de 'Toriko'. Anteriormente ya tuvieron también un crossover en 2006 en el manga colaborativo 'Cross Epoch'.