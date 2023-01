No esperes al estreno de 'The Last of Us': esta figura de Ellie se queda baratísima en El Corte Inglés durante una oferta limitada

Mentiría si dijese que llevamos unos días ansiosos esperando el estreno de la serie de 'The Last os Us', porque lo cierto es que llevamos esperando bastantes meses. Pero ya queda poco, y el lunes 16 de madrugada podremos ver la nueva serie de HBO Max basada en el videojuego homónimo que tiene a Joel y Ellie como protagonistas. Es este último personaje el que podemos encontrar de oferta bajo una magnífica figura en El Corte Inglés, y ahora puedes tenerla en casa por 53,51 euros en lugar de los habituales 62,95 euros. Eso sí, la oferta termina el próximo 15 de enero.

Figura The Last Of Us Part II Ellie PVP en El Corte Inglés 53,51€

No solo Joel y Ellie centran todo el protagonismo en 'The Last of Us', sino que los chasqueadores y un apocalipsis creado por el cordyceps ambientan un mundo con muchísimo trasfondo. Y, para ello, lo mejor es ir acompañado de un buen arco para hacer frente a la amenaza. Esta figura de Ellie lo incluye, pero lo más interesante es su diseño, que está inspirado en la segunda entrega de la saga.

Comprar figura de 'The Last of Us' al mejor precio

Como viene siendo costumbre, su construcción es de PVC, un material resistente a pequeños golpes que permite poder moldear bien cada figura, por lo que el diseño está muy bien cuidado. Además, las medidas son de 6 centímetros de alto, 10 cm de alto y 6 centímetros de largo, por lo que es perfecta para añadirla a nuestra colección

También te puede interesar la PlayStation 5 con 'The Last of Us'

Si no puedes esperar para conocer la historia de 'The Last of Us', poco a poco estamos viendo cómo el stock de la PS5 se normaliza, y en El Corte Inglés podemos encontrar uno de los packs más baratos hasta la fecha. Además de la PlayStation 5, incluye el juego de 'The Last of Us Parte I' (el remake del original), 'God of War Ragnarök' y una tarjeta de PlayStation con 20 euros en el monedero. Todo ello por 699,90 euros y con fecha de entrega prevista el 31 de enero.

Imagen | HBO Max

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.