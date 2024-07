'Outlander' llega al completo a Movistar Plus antes del estreno de la temporada 7 parte 2, y eso son malas noticias para los suscriptores de Netflix

Cada vez es más habitual encontrar series que se dividen en temporadas, y a su vez en diferentes partes. Se trata de una práctica que ya hemos visto muchas veces, como en 'Cobra Kai' o en 'Stranger Things' (ambas series de Netflix), y que permite alargar la historia ofreciendo más detalles de cara, sobre todo, a la finalización de la serie.

Aunque 'Outlander' no es una serie producida por Netflix, las seis primeras temporadas se podían ver (y siguen estando disponibles) en la plataforma de streaming. Pero con una nueva temporada en emisión, las dudas sobre si finalmente llegaría a la gigante de streaming estaban en el aire, hasta ahora que ya se ha confirmado que llegará de forma exclusiva a otra plataforma.

Cuántos capítulos tendrá la séptima temporada de Outlander

Si estabas esperando a que Netflix estrenase la séptima temporada (parte 1 y 2), malas noticias: no llegará a la plataforma. Movistar Plus ha anunciado que la serie al completo se podrá ver con la suscripción a su servicio. Esto nos indica, además, que la segunda parte se encontrará de forma exclusiva con la suscripción de Movistar.

Recordemos que la primera parte de la séptima temporada ya se ha estrenado en la plataforma, y si estás esperando para ver cómo se desenvuelve la historia de cara al final de temporada, la segunda parte ya tiene fecha de estreno: se estrenará el próximo 23 de noviembre y cada capítulo irá llegando de forma semanal hasta alcanzar un total de 16 episodios: 8 episodios para la primera parte y otros 8 episodios para la segunda parte.

Si aún no has empezado a ver 'Outlander', la serie está completa (con las seis primeras temporadas y la primera parte de la séptima temporada) en Movistar Plus. La serie mezcla fantasía, historia y romance en una historia que se centra en la época de la Segunda Guerra Mundial y en los personajes de Claire Randall (Caitriona Balfe) y Jamie Fraser (Sam Heughan).

Ya queda menos para el final de la serie, ya que la octava será la última temporada de 'Outlander'. No obstante, si la última temporada, que aún no tiene fecha de estreno, te deja con gusanillo de querer saber más, la precuela de 'Outlander' ya está en marcha.

Imagen | Starz

