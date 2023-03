PcComponentes ha encontrado la debilidad de las ofertas de primavera de Amazon: dejar baratísimo el proyector más vendido de Samsung

Las tiendas no han querido pasar la oportunidad de contraatacar a las ofertas de primavera de Amazon, y en términos de proyectores PcComponentes ha encontrado la Kryptonita de Amazon, ya que esta última tienda no ha dejado grandes descuentos en estos dispositivos. Durante el Market de Primavera de PcComponentes, un evento donde las tiendas de terceros dejan descuentos de hasta el 70%, podemos encontrar el proyector Samsung The Freestyle por un precio de 558,99 euros, algo que es bastante inusual.

Precisamente se trata de uno de los mejores proyectores de Samsung y uno de los más vendidos de la marca, cuyo precio solemos ver entre los 799 y 999 euros, como es el caso del precio en El Corte Inglés o MediaMarkt. Pero con la oferta de PcComponentes, y concretamente de la tienda de terceros IHCS que cuenta con más de 1.000 valoraciones muy positivas, podemos tenerlo en casa bajo un precio más ajustado de 558,99 euros.

Comprar proyector Samsung The Freestyle al mejor precio

Las diferentes marcas han ido diferenciando sus proyectores (generalmente) apostando por un diseño peculiar, y el de Samsung no se queda atrás. Cuenta con un formato bastante útil para poder girar la lente del proyector sin necesidad de moverlo de sitio, ya que ofrece una visión de 360º mediante ajuste manual. Su diseño cilíndrico y compacto hacen de este proyector un modelo bastante interesante para llevarlo de acampada o segunda vivienda durante el verano, y es que además de ser completamente portátil ofrece una gran calidad de imagen con su panel LED de 100 pulgadas y su resolución Full HD.

Algo completamente diferencial en este proyector y que supone una cierta "ventaja" con respecto a otros modelos y marcas, es que es todo en uno, y con esto me refiero a que se puede utilizar como proyector, altavoz e incluso como Smart TV, ya que además de ofrecer una gran calidad de pantalla, viene con un altavoz premium con sonido envolvente y una conectividad centrada en Wi-Fi, Micro HDMI, HDMI eARC y Bluetooth.

