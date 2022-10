Las películas de miedo que no dejarán que duermas en Halloween: adelántate a la mejor noche del año con estos descuentos en los clásicos del cine de terror

Son muchas las fechas señaladas en el calendario que tienen una gran relevancia: Navidad, San Valentín o los cumpleaños de familiares y amigos. Pero hay una en concreto que ha tomado una descomunal importancia en los últimos años, y se trata de la noche de Halloween. Algunos de nosotros lo celebramos durante todo el mes, pero si estás esperando al 31 de octubre para tenerlo todo preparado, hoy te recomendamos estas películas de terror que tienen un gran descuento en la tienda de Zavvi.

'IT: Capítulo 2'

Una de las películas que más pesadillas me dieron en la infancia es 'IT', la de los 90, pero ahora se ha convertido en una de mis favoritas. Su popularidad consiguió que tuviese una buena adaptación llevada al cine, y ahora su segunda parte, 'IT: Capítulo 2', podéis tenerla en casa en una majestuosa edición coleccionista. Su precio se queda en 130,99 euros en lugar de los habituales 234,99 euros, su formato es en 4K Ultra HD y más allá de la propia película incluye una figura exclusiva de Pennywise.

IT Capítulo 2 4K Ultra HD Edición para coleccionistas definitiva exclusiva de Zavvi PVP en Zavvi 130,99€

'Paranormal Activity'

'Paranormal Activity' es la película que siempre pongo de ejemplo para recordar que ya no somos tan jóvenes, ya que su primera entrega salió hace 15 años. Sí, 15 añacos. Ha contado con un buen número de entregas desde entonces, y esta edición coleccionista las incluye todas, con algún que otro contenido extra. Su precio cae de los 93,99 euros hasta los 70,49 euros, y se trata de la edición en Blu-ray perfecta para hacer una maratón del cine de terror.

Paranormal Activity Ultimate Chills Collection Limited Edition PVP en Zavvi 70,49€





'Poltergeist'

Uno de los clasicazos del género de terror de Steven Spielberg, estrenada en el lejano 1982, es 'Poltergeist'. Una familia que vive en los suburbios y fenómenos paranormales, ¿qué puede salir mal? Es una de las películas que hemos visto una y otra vez y nunca nos cansamos de hacerlo, por lo que es una de las grandes opciones para ver en la noche de Halloween. Su precio en Zavvi se queda en los 23,49 euros en lugar de 32,99 euros, y poder ver esta cinta en formato Blu-ray es perfecto para no perdernos ni un solo detalle.

'Holocausto Caníbal'

No es que sea una película de terror en sí, que también, sino que lo más llamativo es la gran cantidad de gore y violencia que destila en cada escena. 'Holocausto Caníbal' no es para todo el mundo, lo sé, por algo la han prohibido en diferentes países, como es el caso de Italia, Australia y Reino Unido. Pero si quieres algo diferente y que no te deje dormir en Halloween, es una gran película. Además, su precio se queda en tan solo 29,49 euros frente a sus habituales 41,49 euros, y su edición es en Blu-ray.

Otras películas que pueden interesarte

Estas películas son algunos de los ejemplos de lo que podemos encontrar en Zavvi, pero hay muchas más películas esperando a que las descubras.

