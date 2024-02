Ideales para regalar por San Valentín, estas camisetas de Snoopy y sus amigos son una novedad y tienen precios estupendos

San Valentín es una excelente fecha para justificar un regalo original y muy práctico, especialmente para cuando llegue la primavera. Estas camisetas son súperoriginales y rinden tributo a uno de los personajes de cómics y más tarde de dibujos animados, Snoopy y Woodstock. Vemos cinco para regalar este 14 de febrero.

Here's Mr. Sack

Esta camiseta rinde tributo al alter ego de Charlie Brown, Mr. Sack, con un estilo claramente vintage con el estampado del personaje "disfrazado" en el centro de la prenda con una ilustración clásica. Este artículo es toda una novedad en la colección y tiene un precio en Uniqlo de 19,90 euros.

PEANUTS YOU CAN BE ANYTHING! UT CAMISETA ESTAMPADO GRÁFICO PVP en Uniqlo — 19,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Joe Cool says "No way" to everything

Esta camiseta de manga larga, más en forma de sudadera, contiene el popular lema del cómic "Joe Cool says "No way" to everything", toda una referencia para los seguidores de la saga. En la espalda también contiene un estampado de Snoopy en forma retro en una prenda de color verde oliva con un coste en Uniqlo de 29,90 euros.

PEANUTS YOU CAN BE ANYTHING! UT SUDADERA ESTAMPADO GRÁFICO PVP en Uniqlo — 29,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Joe Cool Peanuts

Otra camiseta de manga corta con color, estampado y tipografía clásica en la que vemos a Snoopy como Joe Cool con gafas de sol. Con cuello y mangas amarillas, no lleva estampado en la espalda y es un regalo perfecto para los fans de esta tira cómica. En Uniqlo tiene un coste de 19,90 euros.

PEANUTS YOU CAN BE ANYTHING! UT CAMISETA ESTAMPADO GRÁFICO PVP en Uniqlo — 19,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

First Beagle on the Moon

Esta sudadera negra con el estampado clásico de Snoopy como astronauta convertido en el primer beagle que pisa la Luna es lisa por su parte trasera y recupera todo un clásico de la tira de cómics. En Uniqlo tiene actualmente un precio de 29,90 euros.

PEANUTS YOU CAN BE ANYTHING! UT SUDADERA ESTAMPADO GRÁFICO PVP en Uniqlo — 29,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





Beagle scout Woodstock

Otra sudadera de corte vintage con un pequeño estampado en la parte izquierda de tres figuras de Woodstock. Cuenta con otro gran estampado que cubre la espalda en el que podemos leer "Beagle scout Woodstock", todo en color mostaza. Su precio actual en Uniqlo es de 29,90 euros.

PEANUTS YOU CAN BE ANYTHING! UT SUDADERA ESTAMPADO GRÁFICO PVP en Uniqlo — 29,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

