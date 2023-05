Los televisores 4K con mejor relación calidad precio: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones

La tecnología ha ido evolucionando durante estos años, y en materia de televisores hemos visto grandes avances, sobre todo, en esta última década. Esto, sumado a la fuerte demanda, genera una mayor variedad de modelos y marcas que nos dificultan la decisión de compra y, lo más importante, tener claro qué televisor necesitamos.

Hace unos años se apostaba más por la diferenciación de diseño, pero en la actualidad nos enfrentamos a otra realidad: las tecnologías y los tipos de panel. Por ello, y para hacernos la decisión más fácil, hoy repasaremos cuáles son los televisores actuales con mejor relación entre calidad y precio. Y aún más importante: qué tenemos que saber antes de comprar un televisor.

Qué hay que tener en cuenta al comprar un televisor 4K

Estos últimos años, el formato 4K se ha estandarizado a prácticamente toda la extensión del mercado de televisores, y atendiendo a las últimas noticias sobre la regulación de la Unión Europea, parece que seguirá así un tiempo. Pero, más allá de esta característica o especificación, debemos prestar atención a otros muchos aspectos para tener claro lo que compramos.

Por este motivo, vamos a desgranar punto por punto cuáles son las características más importantes de los televisores y qué debemos saber para conocer de primera mano si ese es el televisor que necesitamos.

LED, QLED, OLED…

Los televisores cuentan, principalmente, con tecnologías que diferencian el tipo de pantalla. La mayor parte de televisores cuentan con pantallas LCD (pantallas de cristal líquido), ya sean LED, QLED o incluso NanoCell en el caso de LG, pero hay más.

Televisores LED (Light Emiting Diode). La tecnología LED utiliza diodos blancos que iluminan desde atrás los píxeles de color, y esto es algo que imposibilita alcanzar el denominado "negro más puro" de los televisores OLED. Solemos verla en televisores económicos y, dependiendo del modelo o la marca, hay una gran variación de ángulos de visión. La tecnología LED se introdujo en el mercado de televisores para dar solución a los antiguos LCD, que destacaban negativamente por su alto consumo energético.

Por su parte, encontramos otras pantallas LCD que podríamos considerar como "vitaminadas", como las QLED (Quantum Dot Light) de Samsung y las NanoCell de LG. Aunque ambas pertenecen al grupo de LCD, cuentan con las diferencias necesarias como para plantearse comprar un televisor de una marca o de otra.

Televisores NanoCell. Estos televisores utilizan nanopartículas integradas en su panel para filtrar el color y eliminar impurezas, sumado a que los paneles son IPS (In-Plane Switching), se consiguen mejores ángulos de visión y un menor tiempo de respuesta, pero sacrificando el contraste. Algo que no solemos ver en los paneles VA que suele tener Samsung.

Televisores QNED (Quantum dot, Nanocell, Emiting Diode). Cabe mencionar que LG también tiene televisores QNED, y se tratan de modelos que combinan las tecnologías NanoCell y Quantum Dots. El objetivo de estos televisores es conseguir una mayor paleta de colores y hacer frente al problema de los modelos NanoCell: el contraste.

Televisores QLED (Quantum dot LED). Por su parte, los televisores QLED también recurren al uso de la tecnología Quantum dot para mejorar la paleta de colores, y la gran diferencia con los televisores NanoCell es el uso de paneles VA para garantizar un gran nivel de brillo, mayor profundidad en colores negros y un mejor contraste. En cambio, todo ello viene en detrimento de ofrecer menores ángulos de visión en televisores de gama baja, y en menor medida en los de gama alta.

Televisores Neo QLED. Actualmente también podemos encontrar televisores Neo QLED y están reservados a la gama alta de Samsung. Estos vienen a responden ante el problema de los televisores QLED al ofrecer mejoras en el contraste, brillo y ángulos de visión, pero con precios bastante más elevados.

Televisores OLED (Organic Light-Emitting Diode). La tercera gran diferenciación de televisores pertenece a la gama alta, y en este caso no es propietaria de ninguna marca. La tecnología OLED permite a los píxeles producir y controlar el brillo píxel por píxel, creando colores negros más puros. Esto permite poder fabricar pantallas más delgadas y mejores ángulos de visión, además de una calidad de imagen bastante alta. En cambio, los televisores OLED suelen tener diagonales de pantalla más reducidas, imágenes menos naturales, sufren un deterioro más alto al tener el televisor encendido y tienen un precio bastante más alto.

La retroiluminación del panel

Dejando a un lado el diseño, que actualmente encontramos grandes similitudes con alguna diferenciación concreta de marca, es importante mencionar otras características que debemos tener en cuenta. La retroiluminación de los televisores LED y LCD, por ejemplo, no se suele mencionar en todas las especificaciones de los televisores de las marcas, pero es interesante porque dependiendo de cuál encontremos en un televisor el resultado será muy diferente.

Edge LED. En la gama baja y concretamente en los televisores más económicos, lo más normal es que nos encontremos con un sistema de iluminación Edge LED. Estos televisores suelen tener LEDs alrededor del borde inferior de la pantalla y utilizan guías para alcanzar todas las zonas que deben iluminarse. Esto hace que sea más complicado iluminar o quitar toda la luz de zonas concretas.

Direct LED. Podemos encontrar este tipo de iluminación en televisores, sobre todo en aquellos algo más gruesos de lo habitual. Es similar al siguiente tipo de retroiluminación LED, Full Array, pero con una menor cantidad de diodos LED, por lo que la iluminación no es tan precisa. Además, el contraste suele ser algo bajo.

Full Array Local Dimming (FALD). De la gama más alta de los televisores LED, este esquema de iluminación destaca porque los LED se sitúan en la parte trasera, con un aumento de diodos LED y un resultado bastante superior a los anteriores. Al contar con Local Dimming, el contraste es superior, pero tiene su contraparte negativa en el grosor de la pantalla y, sobre todo, en el precio.

MicroLED. De la mano de Samsung, encontramos un sistema que ofrece un gran contraste y colores negros muy profundos. También destacan por ofrecer buenos ángulos de visión y una reproducción del color bastante precisa, pero su parte negativa es que los diodos generan mucho calor y el precio de este tipo de retroiluminación suele ser bastante elevada.

MiniLED. Diferente a los MicroLED, los televisores con tecnología MiniLED son dispositivos LCD que cuentan con un panel con retroiluminación por una matiz de diodos LED. Estos diodos son más pequeños que otros con retroiluminación Edge LED, DLED o FALD, pero no tanto como los de retroiluminación MicroLED, por lo que el número de píxeles es mayor.

Diagonal de pantalla: ¿Más es mejor?

Si hace unos años nos centrábamos más en el diseño de los televisores, actualmente lo hacemos en el tamaño y en el precio. Como hemos comentado, la resolución 4K se ha estandarizado, pero es importante conocer que un televisor de 83 pulgadas no puede alcanzar la misma calidad en 4K que uno de 55 pulgadas. Por ello, cada vez encontramos más televisores 8K en aquellos modelos de gran diagonal de pantalla.

Y es importante saber qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos ya no sólo por la calidad que puede ofrecer el televisor, sino que lo que más nos mueve a la hora de comprar un modelo u otro es la gran incógnita: ¿Cabe en nuestro mueble? Aquí, la decisión es personal, pero a modo de detalle, el estándar de las marcas se ha derivado a las 50 y 55 pulgadas.

Con todo ello, el 8K puede y será el futuro de los televisores, pero no cobra tanta importancia en la actualidad. Ni las plataformas de streaming ni los canales de televisión ofrecen esta resolución, por lo que actualmente es aconsejable fijarse en ella si queremos un modelo de enormes dimensiones.

La gran incógnita del HDR

Más allá del tipo de panel que tenga un televisor, hoy en día cobra una importancia casi mayor la tecnología HDR (High Dynamic Range). Hay diferentes formatos, pero hablando de forma general, esta tecnología permite poder mejorar y aumentar la cantidad de luz que puede proyectar un televisor. Como decimos, hay diferentes estándares, pero algunos cobran mayor importancia dependiendo de qué es lo que queramos reproducir en el televisor.

El estándar, o el clásico que solemos encontrarnos en los televisores, es HDR10, pero también podemos ver una versión mejorada HDR10+, el más puntero Dolby Vision, HLG para el contenido de televisión y más. Centrándonos en el cine, los dos estándares más importantes son HDR10+ y Dolby Vision debido a que ambos recurren a los metadatos dinámicos, lo que se traduce en una mejor experiencia en calidad de imagen.

Qué son los bits y qué importancia tienen

Los bits son importantes en los televisores y podemos diferenciar "dos tipos". En la gama baja, e incluso en la gama media, lo normal es que nos encontremos con paneles que alcanzan los 8 bits o que emulan los 10 bits. Sin embargo, en los televisores de gama media y de gama alta podemos ver paneles de 10 bits nativos. La diferencia entre ambos es la profundidad de color, algo que a la práctica se nota, y mucho.

Esta profundidad permite, en el caso de los 8 bits, alcanzar hasta los 16,7 millones de colores, mientras que en los paneles de 10 bits encontramos 1.073 millones de colores. La diferencia entre las cifras es abismal, y el resultado también lo es; sobre todo teniendo en cuenta que la calidad de imagen y las diferentes tecnologías se sirven del color como fuente de su estructura.

Las tecnologías como principal factor de diferenciación

Ya hemos hablado de las tecnologías de HDR y Dolby Vision, pero hay más. Entre ellas, podemos destacar cuatro que cobran una gran importancia y suponen una gran diferenciación en el modelo o marca. La primera es Dolby Atmos, que sirve para poder crear un sonido más inmersivo en cualquier tipo de contenido y así garantizar una mejor experiencia. El segundo es el modo Filmmaker que ofrece un visionado de películas y series diferente, con un calibrado en el color, brillo y contraste para que el resultado sea prácticamente igual que lo que pretendían los directores de cine.

En tercer lugar encontramos el Ambilight de Philips que destaca por integrar una serie de luces LED en la parte de atras del televisor y se encienden y apagan en tiempo real, de modo que ofrecen una experiencia más inmersiva. Por último, la tecnología Q-Symphony de Samsung permite poder reproducir el sonido tanto en el televisor como en la barra de sonido, si es compatible, mejorando su calidad y, sobre todo, la inmersión que podemos tener.

Versión de HDMI y el número de puertos

Hace unos años, no nos fijábamos demasiado en la versión de HDMI o el número de puertos que traía nuestro televisor, al menos, esto no era demasiado importante para un usuario medio, pero con la llegada del 4K y de las consolas de la actual generación la cosa ha cambiado. Es importante destacar el HDMI 1.4, que aunque ya no es tan habitual encontrarlo, soporta 4K a 24 Hz y a día de hoy podemos verlo en algún que otro televisor, sobre todo de gama baja.

La versión más común es el HDMI 2.0, que vemos en todo tipo de gamas, desde las bajas hasta las altas. Suponen un gran añadido al añadir soporte para 4K a 60 Hz, e incluso para HDR dinámico, pero actualmente vemos cómo va quedando desfasada ante las exigencias de las consolas de PlayStation 5, Xbox Series u otros dispositivos.

Si estamos buscando lo más actual y novedoso, aquí entramos en el terreno del HDMI 2.1. Algunos modelos de gama media y gama alta, y de forma puntual en la gama baja, lo integran, y es interesante tener esta versión porque permite alganzar los 8K a 120 Hz mediante un cable denominado 48G.

Además, cabe señalar la existencia de HDMI ARC (Audio Return Channel), que permite extraer el sonido del televisor y enviárselo al equipo de audio, y HDMI eARC (enhanced ARC), que permite enviar cualquier formato de sonido digital multicanal con alta resolución a nuestro dispositivo de audio.

Con el paso de los años cada vez tenemos más dispositivos en casa. Un DVD, una consola, un dongle o una barra de sonido. Y, normalmente, todos ellos tienen en común que se conectan mediante HDMI. Ante ello, cuantos más puertos HDMI tengamos en nuestro televisor, mejor. Ya no sólo por el hecho de aprovecharlos ahora, sino de cara a un posible futuro en el que nos quedemos cortos.

¿El sistema operativo es importante?

Ante esta pregunta podríamos decir que sí y no. A diferencia de otros dispositivos como son los móviles, los televisores tienen una vida útil bastante más alta, por lo que el sistema operativo se puede quedar obsoleto una mayor cantidad de tiempo. Las aplicaciones pueden actualizarse y requerir determinada versión del sistema operativo, pero actualmente existen otras alternativas para poder evitar este problema.

Buena muestra de ello son los denominados smart TV Box, donde entrarían dispositivos tan dispares como los Chromecast de Google, los Fire TV Stick de Amazon o los mismos de Xiaomi, entre otros muchos. Además de para no quedarse obsoleto, es interesante para poder tener en un televisor sistemas operativos diferentes para evitar las limitaciones de estos.

Hay muchos sistemas operativos, algunos propiedad de determinadas marcas. Entre ellos, podemos encontrar Android TV, que destaca por su amplio catálogo de aplicaciones, Google TV, que añade una capa de personalización a Android TV, Fire TV, una versión ligeramente diferente a (otra vez) Android TV, Tizen de Samsung o WebOS 22 de LG. Por supuesto hay más, y dadas las diferencias entre cada uno de ellos, algunos sistemas operativos están más limitados que otros.

Otros aspectos a tener en cuenta

En un mundo ideal, un televisor debería ser capaz de ofrecer una experiencia completa, pero no es así. La potencia de sonido, y la calidad en general, suele verse resentida en prácticamente cualquier televisor. Pese a que encontremos tecnologías para evitar que esto sea tan notorio, en muchas ocasiones nos encontramos con una potencia limitada a 20W RMS (potencia real), sobre todo en la gama baja.

Por supuesto que hay excepciones, pero lo normal es encontrarnos una potencia de entre 40 y 60W en gamas superiores, que son notablemente más caras. Por ello, en este sentido si estamos buscando un equilibrio perfecto y completo, debemos barajar adquitir otros dispositivos, como bien podrían ser las barras de sonido o equipos de altavoces.

Algunos de los mejores modelos de televisores 4K que podemos encontrar en el mercado

Xiaomi F2

Si hablamos de gran relación entre calidad y precio, no podemos empezar de mejor forma que con la combinación de dos marcas tan relevantes como son Xiaomi y Amazon. El televisor Xiaomi F2 se encuentra actualmente a un precio de 499 euros en su tamaño de 55 pulgadas, y es la gran apuesta para introducirnos en algunas de las mejores características en televisores por un precio más reducido.

Sí, alcanza una resolución 4K, incluye una pantalla LED de 8 bits + FRC (emulación de 10 bits) con retroiluminación DLED y además hablamos de combinación de dos marcas por el simple motivo de su sistema operativo: Fire TV. El ecosistema de Amazon ofrece bastantes opciones, con la pega de que no podemos tener acceso a la aplicación de HBO Max, aunque se puede tener siguiendo algunos pasos.

Debemos destacar también sus ángulos de visión de 178º tanto en horizontal como en vertical y el asistente Alexa que viene integrado. Este televisor también es compatible con Dolby Audio, viene con dos puertos HDMI (uno 2.0 y otro 2.1 eARC) y ofrece una potencia en los altavoces superior a la media: 24W en lugar de 20W.

Televisor 4K Ultra HD Xiaomi F2 de 55 pulgadas con HDR10, Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Sintonizador Triple, Modelo 2022 PVP en Amazon 499,00€

Samsung 50BU8000

Cuando un televisor se convierte en su superventas es por algo. Este modelo de Samsung lo hizo por sus especificaciones y por su gran relación entre calidad y precio. Actualmente lo podemos encontrar por un precio de 475 euros en su tamaño de 50 pulgadas y, aunque lleve un par de años en el mercado, pocos televisores se le acercan.

Samsung nos ha acostumbrado a incluirlo en todos sus televisores, por lo que este modelo también cuenta con el Modo Director de Cine, que viene siendo el clásico Modo Filmmaker. También cuenta con retroiluminación Edge LED, los formatos de imagen HDR10+ y HLG, una pantalla LED con 8 bits + FRC, una potencia en los altavoces de 20W con la compatibilidad de Dolby Digital Plus y Q-Symphony, tres puertos HDMI 2.0 y sistema operativo Tizen.

Televisor 4K Ultra HD Samsung TV Crystal UHD 50BU8000 - Smart TV de 50 pulgadas de 2022, con Procesador Crystal UHD, HDR10+, Q-Symphony y Alexa integrada PVP en Amazon 475,00€

Samsung 50Q64B

Un pequeño aumento de precio, pero con un gran escalón en calidad, podemos encontrar algunos televisores 4K con tecnología QLED de Samsung. Si nos remitimos a los mejores modelos en calidad y precio, el televisor Samsung 50Q64B podemos encontrarlo actualmente a un precio de 529 euros en su tamaño de 50 pulgadas. Bastante barato si tenemos en cuenta que la marca lo lanzó al mercado en 2022.

Más allá de integrar una pantalla QLED con 8 bits + FRC y retroiluminadicón Edge LED, lo realmente importante lo encontramos en sus tecnologías. Ya hemos hablado del Modo Director de Cine que suele incluir Samsung en sus televisores, pero más destacable es su compatibilidad con HDR10+ Adaptive y la capacidad de poder reproducir mil millones de colores.

En el resto, encontramos características y especificaciones muy similares al modelo LED que hemos mencionado antes, como la potencia de 20W, la tecnología Q-Symphony, compatibilidad con Dolby Digital Plus y tres puertos HDMI 2.0. Por ello, si estamos buscando priorizar calidad de imagen frente al de audio, cosa que deberíamos en término de televisores, y si nos podemos permitir gastarnos un poco más de dinero, este modelo ofrece una mejor relación entre calidad y precio.

Televisor 4K Ultra HD Samsung TV QLED 50Q64B - Smart TV de 50 pulgadas de 2022, con HDR10+, Multi View, Modo Juego Panorámico y Alexa integrada PVP en Amazon 529,00€

TCL QLED 50C739

La tecnología QLED de Samsung también la podemos encontrar en otras marcas, y pocas hay como TCL que ofrezcan una gran relación entre calidad y precio. Entre todos sus modelos, actualmente podemos encontrar el televisor TCL 50C739 a un precio de 599 euros con un tamaño de 50 pulgadas.

Al igual que el televisor QLED de Samsung, este de TCL cuenta con una pantalla QLED con 8 bits + FRC, Google TV, un puerto HDMI 2.1 y compatibilidad con un amplio repertorio de formatos HDR: HDR10, HDR10+ y Dolby Vision IQ. Pero, más allá de la calidad de imagen, este televisor viene a mejorar el resultado del apartado de audio, y lo consigue no sólo por su compatibilidad con Dolby Atmos, sino porque los altavoces vienen firmados por ONKYO, una de las marcas más importantes de sonido.

Televisor 4K Ultra HD TCL QLED 50C739 - Smart TV 50 pulgadas con Google TV, Sonido Onkyo, Google Assistant Incorporado y compatibilidad con Alexa PVP en Amazon 599,00€

Philips 50PUS8517/12

El diseño no lo es todo, y esta afirmación es más patente en marcas como Philips, cuyo modelo Philips 50PUS8517/12 presenta un diseño bastante clásico en la gama media. Actualmente el precio de este televisor 4K está por 769 euros, algo más caro que los anteriores modelos pero con el gran añadido que supone el Ambilight.

En este televisor, tenemos un Ambilight de tres lados, pero no es su principal baza. Philips ha creado un modelo bastante completo al integrar una pantalla LED con 8 bits + FRC y retroiluminación DLED, compatibilidad de los formatos Dolby Vision y HDR10+, Android TV y cuatro puertos HDMI 2.0. En el apartado de sonido, ofrece 20W, compatibilidad con Dolby Atmos y personalización del sonido Mimi.

Televisor 4K Philips 50PUS8517/12, modelo de 2022 con Android TV, Ambilight en 3 lados, principales formatos HDR compatibles, y compatibilidad con Google Assistance y Alexa PVP en Amazon 769,00€

LG OLED42C24LA

Si damos un gran salto de precio y calidad, pocos televisores OLED hay como el modelo LG 42C24LA, también denominado como LG C2. En este caso, actualmente podemos encontrar un precio de 1.157,14 euros en su tamaño de 43 pulgadas e incluye una pantalla de 10 bits con tasa de refresco de 120 Hz y cuatro puertos HDMI 2.1.

Se trata del modelo EVO que mejora la reproducción de color y aumenta el nivel de brillo. Es compatible con los formatos HDR10 Pro (HDR10+ con el nombre que le ha puesto LG) y Dolby Vision IQ, además del Modo Filmmaker, sistema operativo WebOS 22, ofrece 20W de potencia en los altavoces y es compatible con Dolby Atmos.

Televisor 4K Ultra HD LG OLED42C24LA EVO - Smart TV con sistema operativo WebOS22, 42 pulgadas (106 cm), compatible con formatos HDR, HDR Dolby Vision y Dolby Atmos PVP en Amazon 1.157,14€

