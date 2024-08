'La trampa', dónde ver y cuándo se estrena en streaming el thriller dirigido por M. Night Shyamalan

O te gusta mucho o muy poco el cine de M. Night Shyamalan. El cineasta cuenta con un largo recorrido cinematográfico y durante todos estos años hemos podido ver obras que han logrado calar entre el público y los medios; tales como 'El protegido', 'El sexto sentido' o 'Múltiple'. Pero también ha estrenado alguna que otra película que no ha sido bien recibida, como es el caso de la reciente 'La trampa'.

Estrenada el pasado 9 de agosto en los cines españoles, 'La trampa' es una película que está dirigida y guionizada por el ya mencionado M. Night Shyamalan y que cuenta con un elenco de actores y actrices encabezado por Josh Hartnett ('Pearl Harbor'), Ariel Donoghue ('Nadando en libertad') y Saleka Shyamalan.

Cuándo y dónde podremos ver 'La trampa' en las plataformas de streaming

Han pasado tan sólo dos semanas desde el estreno de 'La trampa', una película que desde su estreno el público la ha considerado como una de las peores de M. Night Shyamalan. Es por ello por lo que no sorprende que se haya tomado la decisión de estrenarla más pronto que tarde en los servicios de streaming, ya que, según ha mencionado la cuenta de X (Twitter) WhenToStream, la película llegará en formato de alquiler y compra el próximo 30 de agosto a las plataformas de Amazon Prime Video, Apple TV, Google y más de EE.UU, pero se espera que en España coincida la fecha.

De momento se desconoce cuándo llegará 'La trampa' al formato digital mediante el servicio de suscripción de Warner Bros.; es decir, cuándo llegará a Max. Por lo general, las películas no suelen tardar demasiado desde que se estrenan con formato de alquiler y compra hasta que llegan al servicio de una plataforma, por lo que en este caso no debería llegar mucho tiempo después. Eso sí, aclaramos que de momento no hay nada confirmado.

'La trampa' es una película de M. Night Shyamalan que se basa en hechos reales. La trama nos lleva a un concierto en el que se encuentran Cooper (Josh Hartnett) y su hija (Ariel Donoghue). Pero no todo saldrá como ellos esperaban, ya que la policía intenta tender una trampa a un famoso asesino en serie conocido como "El Carnicero".

Según menciona Jorge Loser en la crítica de Espinof, 'La trampa' puede convencer a los seguidores del cineasta, pero no se libra de tener una torpeza en el guion durante sus tramos finales. Durante parte de la trama, parece vislumbrarse el regreso del director de vieja escuela, pero poco a poco va derribando los cimientos de su thriller.

También te puede interesar

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Warner Bros.

En Espinof | 'Borderlands', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la adaptación de la icónica saga de videojuegos que se la ha pegado en taquilla

En Espinof | 'Dogman', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la nueva película del director de 'El quinto elemento'