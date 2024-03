Amazon acaba de renovar el último gran bombazo de Prime Video en todo el mundo. 'Loba Negra' será la temporada 2 de 'Reina Roja'

Amazon acaba de anunciar la renovación de 'Reina Roja', la exitosa serie de televisión basada en el best seller de Juan Gómez-Jurado. Ni siquiera un mes ha tenido que pasar desde su estreno en Prime Video el pasado 29 de febrero para que la plataforma haya calmado los miedos de los fans sobre si habría o no temporada 2.

Como era de esperar, la temporada 2 de 'Reina Roja' será una adaptación de 'Loba Negra', la secuela del libro que adaptaba la serie de Amazon. Queda la duda sobre si se mantendrá el título de 'Reina Roja' -un poco al estilo de 'Juego de Tronos', que era solamente el nombre de la primera novela de George R.R. Martin-, si lo sustituirá por 'Loba Negra' o si este nombre se incluirá solamente a modo de complemento en el título.

Exitazo

Por el momento, Amazon no ha anunciado cuándo podremos verla, pero teniendo en cuenta que es una serie bastante exigente, no me sorprendería que su estreno se retrase hasta 2026. Bueno, siempre existe la posibilidad de que hayan adelantado trabajo confiando en su éxito y eso acorte los plazos.

María José Rodríguez, jefa de originales españoles en Prime Video, ha afirmado que "Antonia y Jon han cautivado a la audiencia mundial de Prime Video con su química y habilidad para resolver crímenes, y estamos ansiosos por empezar la producción de la secuela de esta emocionante historia y seguir construyendo el universo que Juan Gómez-Jurado ha creado".

Obviamente, los regresos de Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian están garantizados, pero es de esperar que más miembros del reparto de la temporada 1 como Àlex Brendemühl, Vicenta Ndongo, Karmele Larrinaga, Celia Freijeiro o Pere Brasó también regresan para esta adaptación de 'Loba Negra'. Por supuesto, también habrá nuevas incorporaciones, pero nada se sabe sobre ellas por ahora.

