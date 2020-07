'Batwoman' ya tiene nueva protagonista: Javicia Leslie sustituye a Ruby Rose al frente de la serie de superhéroes de DC

The CW acaba de hacer oficial el fichaje de Javicia Leslie para sustituir a Ruby Rose al frente del reparto de 'Batwoman'. Eso sí, Leslie no dará vida al mismo personaje, pues va a interpretar a Ryan Wilder en lugar de a Kate Kane.

Leslie es principalmente conocido por ser una de las protagonistas de 'God Friended Me', serie producida por Greg Berlanti, la gran cabeza creativa detrás de las series de superhéroes de The CW. Vamos, que la cadena no se ha complicado mucho en la búsqueda de la nueva Batwoman.

La actriz llena así el vacío dejado por Ruby Rose tras la emisión de una única temporada de 'Batwoman' y podremos verla por primera vez interpreta a esta superheroína a partir de enero de 2020, fecha en la que The CW ha fijado el retorno de la serie. Leslie ha realizado el siguiente comunicado tras hacerse oficial su fichaje:

Estoy extremadamente orgullosa por ser la primera actriz negra en interpretar el icónico rol de Batwoman en televisión, y como mujer bisexual estoy honrada por unirme a una serie innovadora que ha sido tan pionera para la comunidad LGBTQ+.

