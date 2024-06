'Los Bridgerton' ya desveló el personaje principal de la temporada 4, pero casi nadie se ha dado cuenta

La temporada 3 de 'Los Bridgerton' sigue siendo la serie más vista de Netflix en todo el mundo, pero es cuestión que el interés vaya decayendo, pues ya no habrá nuevos episodios hasta la llegada de la temporada 4. Ya sabemos que vamos a tardar mucho en poder verla, pero lo que quizá muchos espectadores no sepan es que ya se ha desvelado quién será el protagonista de la próxima entrega.

Es verdad que Netflix no ha hecho todavía un anuncio oficial al respecto, seguramente para que la historia de amor entre Penelope y Colin disfrute de algo más de tiempo de la atención del público, pero hay varias señales que dejan muy claro de quién va a ser el próximo romance que nos cuente 'Los Bridgerton'. Y los mayores fans de este universo parten con ventaja.

Todo apunta a Benedict

Los que hayan visto la temporada 3 habrán podido comprobar que la showrunner Jess Brownell dejaba varios frentes abiertos que abrían la posibilidad a que tanto Benedict como Eloise y Francesa fuesen las protagonistas de la próxima entrega. Sin embargo, hay un detalle fundamental que decanta la balanza de forma clara hacia el personaje interpretado por Luke Thompson.

Antes de irse a Escocia, Eloise menciona que estará de vuelta para el baile de máscaras que está preparando su madre. Un apunte inocente para aquellos que solamente vean la serie de Netflix y no hayan leído los libros originales de Julia Quinn, pero ahí está la clave de todo. Y la propio Brownell ha incidido en que no es una mención sin más y que pronto habrá un baile de máscaras sin entrar en más detalles por ahora, porque para empezar no lo tiene permitido.

Sin entrar en demasiados detalles por aquello de los spoilers, Benedict conoce a la mujer con la que inicia el romance de su vida en un baile de máscaras. En una historia claramente inspirada en el cuento de La Cenicienta, ella tiene que irse a medianoche, dejando tras de sí un guante como única pista para intentar dar con ella. Con todo, no conviene descartar la posibilidad de que en la serie de Netflix sea un hombre a tenor de lo sucedido en la temporada 3...

Obviamente, eso no es algo definitivo, pero Brownell también ha dejado bastante claro que las historias de Francesca y Eloise tendrán que esperar. De la primera ha dicho que la presentación de Michaela se debe a que su historia "abarca un periodo de tiempo más largo, así que necesitábamos ponerla en marcha", mientras que en el caso de Eloise "no creo que esté interesada en un romance en este momento de su vida" y que "nos tomaremos un tiempo para contar esa historia como es debido". Sólo queda Benedict.

Por si todo eso no fuera suficiente, también tenemos unas declaraciones de Luke Newton que invitan a pensar que se fue de la lengua antes de tiempo, ya que en una entrevista afirmó que "estoy deseando ver la historia de Benedict la próxima temporada". Curiosamente, Simone Ashley ya metió la pata de forma similar en su momento cuando desveló antes de tiempo que Penelope y Colin iban a ser los protagonistas de la tercera entrega, algo que tardó bien poco en confirmarse completamente. Esto empieza a convertirse en una tradición.

Si a eso le sumamos que Benedict es el protagonista del tercer libro y que se saltaron su historia principalmente porque en la serie encajaba más que la temporada 3 se centrase en Colin y Penelope, tiene todo el sentido del mundo que quieran arreglar esa pequeña injusticia y centrarse en él.

Claro está, todo esto queda pendiente de la confirmación oficial de Netflix, pero difícilmente podrían dejarlo más claro sin llegar a decirlo de forma directa, la verdad.

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2024

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2024