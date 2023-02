'La casa del dragón' es una de las mejores series de los últimos años y ahora tiene un steelbook imprescindible: así es la edición limitada de la precuela de 'Juego de Tronos'

Había gente que tenía dudas sobre la posibilidad de que el público tuviese ganas de regresar al universo de 'Juego de Tronos', pero a la hora de la verdad, 'La casa del dragón' arrasó con todo, pues logró tanto el aplauso de la crítica como un histórico éxito en audiencias. La segunda temporada ya está marcha, pero hoy toca hacer una parada en la edición en formato físico de la primera.

Desde Arvi se nos ha facilitado una copia de la edición limitada de la primera temporada en Ultra HD Blu-ray con una presentación en steelbook. En lo audiovisual, no hay cambio alguno respecto a la edición normal en 4K más allá de que aquí no se incluye también la versión en blu-ray normal y que a cambio el precio es más reducido (49,99 euros de la edición limitada frente a los 69,99 de la otra edición en 4K), pero la cosa, y mucho, en la presentación.

Por mi parte, no dispongo de un equipo adecuado para hacer un repaso en profundidad a la calidad de imagen y sonido, pero una de las primeras cosas que hice al recibirla fue irme directo al séptimo episodio. Sí, el que tenía varias escenas que se veían tan oscuras en streaming que muchos lo criticaron duramente. Y claro que aún es oscuro, pero se sigue perfectamente la acción, y es que una edición en 4K siempre va a verse mucho mejor que en HBO Max, aunque allí prometan una definición equivalente. Y es que incluso con una Smart Tv normalita se nota muchísimo la diferencia. Dicho esto, pasemos a los detalles específicos de esta edición limitada:

El diseño

La parte frontal del steelbook tiene unos colores anaranjados y utiliza a los dragones como principal reclamo visual. Es un diseño elegante y vistoso que además aprovecha de maravilla tanto la parte frontal como la trasera. Ahora esperemos que Warner no nos deje colgados con el diseño lateral, pues, obviamente, ahora hace falta que las temporadas posteriores lo mantengan, tanto la numeración en la parte superior como el título de la serie en la parte media.

Para el interior del steelbook se ha optado por una imagen de familia de los Targaryen al inicio de la serie. Tampoco es algo que vayamos a ver a menudo, ya que los cuatro discos van a taparlo, pero siempre está bien que se añada algo ahí en lugar de dejarlo en blanco.

Además, el steelbook va dentro de una caja de cartón que incluye la sorpresa de que tanto los dragones como el título aparecen en relieve en la misma, lo cual ayuda a que sea algo más que un mero recipiente tanto para que el steelbook llegue mejor protegido como para incluir una caja de cartón con postales de los personajes que repasaremos más adelante.

Los extras

Aquí no queda otra que hablar en términos de decepción, principalmente porque durante semanas se habló de varias escenas eliminadas que no se incluyeron en los episodios y luego esta edición no incluye ni una de ellas. También se echa en falta audiocomentarios en algunos de los episodios. Es cierto que luego Warner nunca los subtitula, pero sigue siendo uno de los extras más jugosos.

Lo que sí se incluye son varias piezas documentales, todas ellas en alta definición, pero la gran mayoría de ellas tiene una duración bastante reducida y están mucho más enfocadas a aquellos espectadores que todavía no hayan visto la temporada que a los televidentes que quieran profundizar un poco más en algunos de sus secretos. Se dividen de la siguiente forma:

En el disco 1 encontraréis siete documentales breves -el más corto, 'Un nuevo reinado' , se queda en apenas 3 minutos y 9 segundos, mientras que el más extenso, 'Bienvenidos a Poniente' , no supera los 5 minutos y 59 segundos- alrededor del trabajo para sacar adelante a la serie, recrear el esplendor de la sociedad en el momento en el que arranca la serie o las particularidades de algunas de las casas nobles. Por mi parte, destacaría la Guía Ilustrada de cómo era Westeros por aquel entonces y que se apoya en las declaraciones de George R. R. Martin. Hasta me quedé con ganas de que durase más, pero lo eficaz que era, no como el resto, donde siempre daba la sensación de ser repasos demasiados superficiales a los temas que abordaban.

Además, se incluyen nueve postales, cada una de ellas dedicada a uno de los personajes principales de esta primera temporada. Es verdad que habría sido un detalle incluir también las versiones más jóvenes de Rhaenyra y Alicent interpretadas por Milly Alcock y Emily Carey, pero se entiende que hayan dado prioridad a Emma D'Arcy y Olivia Cooke. Además, las postales no dejan de ser una pequeña curiosidad que como máximo ataque un toque extra de exclusividad, pues es lo único que no se incluyen en las otras ediciones. Por cierto, la parte trasera de todas las postales es idéntica.

Apuntes finales

Por presentación, esta edición limitada de 'La casa del dragón' es imprescindible para los fans de la serie que no hayan dejado de lado el formato físico y que hayan dado el salto al 4K. Eso seguramente sea una limitación para algunos, pero a cambio su precio es bastante ajustado -solamente 10 euros más que la versión normal en blu-ray y 20 menos que la otra opción en 4K-, algo muy de agradecer teniendo en cuenta el mimo que han puesto para que luzca muy bien la estantería de los coleccionistas.

Alguna pega más tengo con el contenido, no tanto con la irreprochable calidad audiovisual de los episodios -ahí habrá quien quizá lamenta que solamente el audio en versión original venga en Dolby Atmos, mientras que el doblaje en castellano se queda en Dolby Digital 5.1- como por la escasez de los contenidos adicionales. Seguro que no era el único que estaba deseando como mínimo ver esas escenas eliminadas de las que tanto se habló y que parece que han quedado sepultadas en el archivo de Warner. Además, también hubiese estado bien un documental más profundo en lugar de tanta featurette breve que funciona más a modo de teaser de cara a quien no haya visto la serie o algún audiocomentario.