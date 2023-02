"Es tan raro, tan extraño": Emilia Clarke traiciona a los Targaryen y explica por qué no ve 'La casa del dragón'

Después de haber participado en una serie famosa, ver su spin-off o su secuela debe sentirse como ver a tu ex por la calle con otra persona. Quizá por eso no son muchos los actores que se embarcan en el visionado de las temporadas donde ellos no forman parte de la trama. Es lo que le ha pasado a Emilia Clarke, que, cuando le preguntaron por 'La casa del dragón', tuvo que responder que ella estaba a otras cosas.

Targaryen o no Targaryen, esa es la cuestión

Clarke fue invitada a un podcast de Variety en Sundance, donde presentaba su comedia de ciencia ficción 'The pod generation'. Allí, por mucho que ella se empeñara en hablar de su cinta, el tema importante fue 'La casa del dragón' y si lo estaba viendo o no. Clarke rapidamente contestó que "simplemente no puedo hacerlo".

Es tan raro. Me alegro de que esté pasando, alucino con todos los premios... No puedo hacerlo, simplemente. Es tan raro. Tan extraño. Es como alguien diciendo, "¿Quieres ir a esta reunión del instituto pero graduado un año diferente al tuyo? ¿Quieres ir a esa reunión?". Así es como se siente. Lo estoy evitando.

En su momento, Kit Harington, el estoico y aclamado Jon Nieve, ya afirmó que le resultaba difícil volver a los Nueve Reinos desde el sofá de su casa. "Ver personas en trajes que se parecen a los que llevamos durante todos esos años, con la misma música, estilo y tono, pero no estar en ella siempre se va a sentir... siempre va a haber algo tosco ahí", comentó. No hay amor entre reinos.