Cómo ver completamente gratis la versión china de 'El problema de los 3 cuerpos' si la serie de Netflix te ha dejado con ganas de más

Si bien es cierto que sus datos de audiencia han sido algo decepcionantes, es innegable que 'El problema de los 3 cuerpos', la adaptación por parte de Netflix de la ejemplar novela de Liu Cixin, es una de las series del momento. Pero antes que esta, ya los chinos adaptaron la historia en una ¿macro? serie que se puede disfrutar completamente gratis.

Estoy hablando de 'Tres cuerpos', adaptación compuesta de nada menos que de treinta episodios de aproximadamente 40-45 minutos de duración (algunos menos) y que resulta una adaptación bastante más fidedigna que la de David Benioff, D.B. Weiss y compañía.

Una versión diferente a la serie de Netflix

Por ejemplo, en los personajes principales. Donde en la serie de Netflix hay una mezcolanza de personajes de toda la saga (por ejemplo el Saul Durand de Jovan Adepo está basado en el protagonista de 'El bosque oscuro') y ha expandido el núcleo protagónico a varios excompañeros de Oxford, la ficción china se limita a los personajes principales de los libros.

De esta manera, la serie sigue casi en exclusiva las pesquisas de Wang Miao (Zhang Luyi), que sería el equivalente a la Auggie de Eiza Gonzalez, el detective Shi Quian (Yu Hewei) y, claro, la historia de Ye Wenjie (Wang Ziwen). Eso sí, la serie procura darles una mayor profundidad a los personajes, que en el libro se veían algo más reactivos y "cabezas parlantes".

También a la hora de contar la historia a fuego lento, siguiendo prácticamente la escaleta del libro. De hecho, el gran giro del final de la serie china lo hemos visto ya en el segundo episodio del remix de Netflix. Pero, ubicación de giros aparte, resulta completamente absorbente en lo que nos sumergen en los desafíos físicos a los que se enfrentan los protagonistas.

Además, 'Tres cuerpos' comparte con la novela, amén de los rasgos de identidad de la narrativa china en su mirada a los personajes y el modo de desarrollar la historia, cierta mirada fatalista hacia el porvenir juzgando cómo está el planeta ahora (el desastre ecológico, la emergencia climática en la que vivimos).

Donde sí que se aleja la ficción de la novela y se toma licencias es, por ejemplo, cuando habla de la Revolución cultural china y lo traumático que fue para Wenjie, pasando bastante por encima del tema... y viendo la reacción iracunda que sufrió el prólogo de la serie de Netflix no me extraña que no se quisieran meter en eso.

Dónde ver gratis 'Tres cuerpos'

Más allá de fidelidades o no, 'Tres cuerpos' resulta una ficción soberbia. Bien ejecutada, con reparto solvente e increíblemente adictiva. Una serie que se puede ver, además, completamente gratis a través de Viki, la plataforma de series chinas de Rakuten y, con algo de censura, también a través del Youtube de WeTV, la plataforma de Tencent que produjo la serie.

Por cierto, esta no es la única adaptación de la novela de Liu Cixin. Prácticamente de forma simultánea (comenzó su emisión semanas antes), Bilibili produjo una serie de animación basada más en 'El bosque oscuro'. No sería, de hecho la primera vez, ya que en 2014 hubo una adaptación "machinima" no oficial (luego se oficializaría). También ha habido una adaptación cinematográfica rodada en 2015 y guardada en un cajón desde entonces.

