'El problema de los 3 cuerpos' enfurece a los espectadores chinos: "Netflix sólo entiende de corrección política"

Una de las grandes apuesta de Netflix para este 2024 es 'El problema de los 3 cuerpos', la serie de ciencia ficción en la que han trabajado duramente los creadores de 'Juego de Tronos'. Eso sí, se trata de la adaptación de una novela del escritor chino Liu Cixin, por lo que siempre quedaba la duda de qué opinarían los espectadores de dicho país.

Teniendo en cuenta que Netflix no tiene servicio oficialmente en China, era una duda difícil de resolver, pero lo cierto es que no son pocos los espectadores que han tirado de VPNs para poder acceder a 'El problema de los 3 cuerpos'. Y la opinión mayoritaria no es precisamente buena.

Las quejas de los fans chinos

Por ejemplo, un usuario de Weibo señala que "Netflix, no entiendes nada de "El problema de los tres cuerpos" ni de Ye Wenjie, ¡Sólo entiendes de corrección política". Esto va en alusión al arranque de la serie -ojo con el spoiler en lo que queda de párrafo-, cuando un profesor de física es golpeado hasta la muerte por sus propios estudiantes tras haber sido denunciado por su mujer. Todo ello mientras su hija Ye Wenjie asiste horrorizada a la barbarie.

Por ello también se repite mucho el dicho "hacer toda una bandeja de dumplings sólo por un poco de salsa de vinagre", en alusión a que se ha hecho la serie solamente para dejar en mal lugar a China. Una idea que se refuerza por el hecho de que hace apenas unos meses se estrenó la versión china de la misma novela que gustó bastante más en dicho país.

De hecho, también hay varias quejas por ese lado, ya que la versión china de 'El problema de los 3 cuerpos' es mucho más extensa -tiene 30 episodios- y ofrece una visión bastante más cercana a la novela de Cixin. Tanto es así que durante el viernes se usó mucho en Weiboo la frase "La versión China gana", en alusión a la inferioridad de la serie de Netflix.

Otra queja recurrente está en el hecho de la serie de Netflix cambia la la historia de China a Reino Unido, con un usuario de la red social Douban destacando que "los occidentales no pueden aceptar la idea de que los chinos inventen tecnología punta". Claro está, también tiene algunos defensores, llamando la atención uno de Weiboo que concluye "¿por qué algunos necesitan siempre convertir en enemigo un producto cultural? Nuestra versión puede ser buena, la suya también puede ser excelente. ¿Por qué siempre tenemos que pelearnos por ello?".

